Шулявский мост в Киеве начали испытывать грузовиками со щебнем (4 новости) «Сегодня, 27 декабря, состоялись испытания Шулявского путепровода. По нему ездили восемь 30-ти тонных грузовиков. Мост обещают открыть до конца недели.…»

В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter в пятницу, 27 декабря.

"Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция", – написал городской голова.

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Новый Шулявский мост уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. После этого и прошли испытания.

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Также СМИ сообщали, что стоимость ремонта Шулявского моста поднялась до 1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства – на оборудование и другие расходы.

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Обновлено в 16:05 Отмечается, что в испытании моста принимали участие семь грузовиков МАЗ и один КАМАЗ. Все машины с колесной формулой 6х4.