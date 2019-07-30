  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Швед дебютировал в составе Селтика
Спорт
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:31
· Матч
Швед дебютировал в составе Селтика

Швед дебютировал в составе Селтика (9 новостей и 1 видео)

«Украинец забил в дебютном матче»

Украинский нападающий "Селтика" Марьян Швед дебютировал за шотландскую команду. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Игрок национальной сборной Украины вышел на замену на 70 минуте ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Нымме Калью". 

70' - #CelticFC sub:

Marian Shved

Задержания и президент: как прошел футбольный матч за Суперкубок в Одессе
Задержания и президент: как прошел футбольный матч за Суперкубок в Одессе

Nir Bitton

- #KALCEL #UCL

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019

В первой встрече, состоявшегося в Глазго, хозяева разгромили своего соперника со счетом 5:0.

Обновлено в 22:25 Клуб из Глазго гостил в Эстонии у "Нымме Калью". Шотландцы все решили еще в первом матче, который завершился победой 5:0. Ответный поединок закончился с более скромным счетом - "Селтик" забил лишь дважды. Теперь "Селтик" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги…

Обновлено в 22:31 Это первый официальный матч 22-летнего украинца в составе "Селтика".

ФОТО К НОВОСТИ: «Швед дебютировал в составе Селтика»
Фото Швед - в запасе Селтика на матч Лиги чемпионов
Фото Швед дебютировал в составе Селтика
Фото Швед дебютировал за "Селтик" в матче отбора Лиги чемпионов
Фото Швед дебютировал в составе Селтика и сразу забил гол
Фото ВИДЕО. Красивый гол Шведа в составе Селтика
Фото Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
Фото Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  30.07.19, 19:01 Украинец имеет шанс выйти на поле
Sport.ua Sport.ua  ·  30.07.19, 21:39 Украинец вышел на поле в Лиге чемпионов
Sport.ua Sport.ua  ·  30.07.19, 21:52 Украинец вышел на поле в Лиге чемпионов
Sport.ua Sport.ua  ·  30.07.19, 21:58 Украинец забил в дебютном матче
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Terrikon Terrikon  ·  30.07.19, 22:07 Новичок "Селтика" Марьян Швед отметился дебютным голом в составе шотландского клуба
Телеграф Телеграф  ·  30.07.19, 22:17 Украинский полузащитник вышел на замену в матче квалификации Лиги чемпионов.
Канал 112 Канал 112  ·  30.07.19, 22:25 Украинский полузащитник шотландского "Селтика" Марьян Швед впервые сыграл в официальном матче своей новой команды. Клуб из Глазго гостил в Эстонии у "Нымме Калью". Шотландцы все решили еще в первом матче,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.07.19, 22:31 Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед отметился дебютным голом за шотландский клуб. В матче 2-го раунда квалификации ЛЧ против "Нымме Калью" (2:0) Швед вышел на 70-й минуте, а на третьей компенсированной…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
УПЛ. «Колос» – «Мариуполь». Видео трансляция (видео)

УПЛ. «Колос» – «Мариуполь». Видео трансляция (видео)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Десна – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десна – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Российский топ-боксер стал фигурантом секс-скандала в самолете

Российский топ-боксер стал фигурантом секс-скандала в самолете
Милевский: Перешел бы в Шахтер назло Суркису

Милевский: Перешел бы в Шахтер назло Суркису
Ракицкий отмороженный на голову, – Артем Милевский

Ракицкий отмороженный на голову, – Артем Милевский
Чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан бросила всем вызов, дерзко сменив имидж и показав язык и &quot;козу&quot;

Чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан бросила всем вызов, дерзко…
2 голи за 3 хвилини: київське &quot;Динамо&quot; завоювало Суперкубок України (Відео)

2 голи за 3 хвилини: київське "Динамо" завоювало Суперкубок України…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Закопала возле дома: на Волыни военнослужащая зверски убила младенца

Закопала возле дома: на Волыни военнослужащая зверски убила младенца
&quot;У него уже все позади&quot; - Гройсман раскритиковал Порошенко

"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
Креативные люди, которые знают как правильно фотографироваться с памятниками

Креативные люди, которые знают как правильно фотографироваться с памятниками
Европа открыла свой рынок для украинской курятины

Европа открыла свой рынок для украинской курятины
Еда будущего: мороженое из насекомых набирает популярность среди гурманов

Еда будущего: мороженое из насекомых набирает популярность среди гурманов
Дубінський заявив про створення у Раді депутатської групи

Дубінський заявив про створення у Раді депутатської групи
ЗИДАН: «Навас сыграл хорошо, но место в составе не гарантирую никому»

ЗИДАН: «Навас сыграл хорошо, но место в составе не гарантирую…
Генпрокуратура передала в суд обвинение в отношении Павловского по делу об убийстве Гандзюк

Генпрокуратура передала в суд обвинение в отношении Павловского по делу…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.