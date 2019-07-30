Украинский нападающий "Селтика" Марьян Швед дебютировал за шотландскую команду. Об этом сообщается в Twitter клуба.
Игрок национальной сборной Украины вышел на замену на 70 минуте ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Нымме Калью".
70' - #CelticFC sub:
Marian Shved
Nir Bitton
- #KALCEL #UCL
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— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019
В первой встрече, состоявшегося в Глазго, хозяева разгромили своего соперника со счетом 5:0.
Обновлено в 22:25 Клуб из Глазго гостил в Эстонии у "Нымме Калью". Шотландцы все решили еще в первом матче, который завершился победой 5:0. Ответный поединок закончился с более скромным счетом - "Селтик" забил лишь дважды. Теперь "Селтик" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги…
Обновлено в 22:31 Это первый официальный матч 22-летнего украинца в составе "Селтика".