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Швед дебютировал в составе Селтика (9 новостей и 1 видео) «Украинец забил в дебютном матче»

Украинский нападающий "Селтика" Марьян Швед дебютировал за шотландскую команду. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Игрок национальной сборной Украины вышел на замену на 70 минуте ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Нымме Калью".

70' - #CelticFC sub:

Marian Shved

Задержания и президент: как прошел футбольный матч за Суперкубок в Одессе

Nir Bitton

- #KALCEL #UCL

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019

В первой встрече, состоявшегося в Глазго, хозяева разгромили своего соперника со счетом 5:0.

Обновлено в 22:25 Клуб из Глазго гостил в Эстонии у "Нымме Калью". Шотландцы все решили еще в первом матче, который завершился победой 5:0. Ответный поединок закончился с более скромным счетом - "Селтик" забил лишь дважды. Теперь "Селтик" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги…

Обновлено в 22:31 Это первый официальный матч 22-летнего украинца в составе "Селтика".