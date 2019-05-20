Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа (4 новости) «На прошлой неделе прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании»

Если суд шведского города Уппсала решит арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокуратура Швеции приступит к выдаче европейского ордера на арест с просьбой о его экстрадиции. Прокуратура Швеции подала в суд города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

"Я прошу окружной суд арестовать Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании. Если суд решит арестовать его, я приступлю к выдаче европейского ордера на арест с просьбой о его экстрадиции в Швецию", заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон.

Она подчеркнула, что поскольку Ассанжу также грозит экстрадиция по запросу США, власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности.

По словам зампрокурора, итоги процесса предсказать невозможно.

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Прокуратура Швеции добивалась экстрадиции Ассанжа по подозрению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Он свою вину отрицал и опасался, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где его могут привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов на портале WikiLeaks.

Шведские следователи два года назад закрыли дело.

11 апреля британские полицейские задержали интернет-активиста, когда власти Эквадора отозвали разрешение на его политическое убежище. Ассанж укрывался от судебных преследований в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 года.

1 мая Королевский суд Сазерка приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение правил выхода под залог.

13 мая прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании.

Суд в Великобритании 30 мая рассмотрит запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозит до пяти лет лишения свободы за публикацию утечек секретных военных документов. Ассанж отказался от добровольной экстрадиции.