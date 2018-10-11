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Силам ООС дан приказ отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия

Силам ООС дан приказ отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия (5 новостей)

«Президент заявил, что надо быть готовыми как к обороне так и к контрнаступлению»

Украина должна быть готова как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.

"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако позволяю и приказываю применять все подчиненые вам силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", - сказал Президент. Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинские уставы, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".

ФОТО К НОВОСТИ: «Силам ООС дан приказ отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия»
Фото Силам ООС дан приказ отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия
Фото Порошенко приказал бойцам на Донбассе отвечать на огонь боевиков из всего имеющейся оружия
Фото Порошенко приказал военным отвечать на огонь террористов "из всех орудий"
Фото Порошенко приказал военным ООС отвечать на огонь из всех имеющихся средств
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Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 17:16 Петр Порошенко приказал силам ООС на Донбассе отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия.
ТСН ТСН  ·  11.10.18, 17:26 Президент заявил, что надо быть готовыми как к обороне так и к контрнаступлению.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.10.18, 18:00 Президент Петр Порошенко на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы приказал им отвечать террористам из всего оружия, которое есть у них в наличии. Порошенко…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  11.10.18, 19:26 Президент Украины Петр Порошенко приказал руководителям Операции Объединенных сил на Донбассе отвечать на огонь противника всеми «доступными им силами и средствами».
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