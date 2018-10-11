Силам ООС дан приказ отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия (5 новостей) «Президент заявил, что надо быть готовыми как к обороне так и к контрнаступлению»

Украина должна быть готова как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области.

"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако позволяю и приказываю применять все подчиненые вам силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", - сказал Президент. Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинские уставы, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".