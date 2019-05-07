Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes (8 новостей) «Мокрый снег ожидается в Карпатах»

Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет дождливой во всех регионах.

В западных областях будет холодно, а грозы будут сопровождаться даже мокрым снегом.На востоке и юге несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.Как рассказала синоптик Наталья Диденко, такая погода связана с циклоном Xerxes, который принесет в страну дожди."В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода",– заметила она.Температура воздуха будет кардинально разной в областях. Холоднее всего будет на западе – столбики термометров поднимутся лишь до +5 +12 градусов, а в Карпатах: +1 +5 градусов.Теплее всего будет на востоке: +20 +26 градусов. На остальной территории сохранится прохладная погода: +12 +18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.Кроме дождей, во вторник на территории страны будет очень ветрено.В Киеве 7 мая погода будет дождливая со шквальным ветра. Температура воздуха в столице днем поднимется до +15 +17 градусов.Прогноз погоды на вторник, 7 мая, в городах Украины: Киев — +17°C…+19°C Симферополь — +19°C…+21°C Львов — +9°C…+11°C Кропивницкий — +17°C…+19°C Ивано-Франковск — +7°C…+9°C Черкассы — +18°C…+20°C Тернополь — +8°C…+10°C Чернигов — +19°C…+21°C Черновцы — +7°C…+9°C Сумы — +20°C…+22°C Хмельницкий — +8°C…+10°C Полтава — +21°C…+23°C Луцк — +10°C…+12°C Днепр — +23°C…+25°C Ровно — +10°C…+12°C Запорожье — +24°C…+26°C Житомир — +12°C…+14°C Донецк — +23°C…+25°C Винница — +13°C…+15°C Луганск — +23°C…+25°C Одесса — +17°C…+19°C Харьков — +23°C…+25°C Николаев — +17°C…+19°C Ужгород — +12°C…+14°C Херсон — +20°C…+22°C

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