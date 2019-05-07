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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 09:45
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Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes

Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes (8 новостей)

«Мокрый снег ожидается в Карпатах»

Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет дождливой во всех регионах.

В западных областях будет холодно, а грозы будут сопровождаться даже мокрым снегом.На востоке и юге несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.Как рассказала синоптик Наталья Диденко, такая погода связана с циклоном Xerxes, который принесет в страну дожди."В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода",– заметила она.Температура воздуха будет кардинально разной в областях. Холоднее всего будет на западе – столбики термометров поднимутся лишь до +5 +12 градусов, а в Карпатах: +1 +5 градусов.Теплее всего будет на востоке: +20 +26 градусов. На остальной территории сохранится прохладная погода: +12 +18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.Кроме дождей, во вторник на территории страны будет очень ветрено.В Киеве 7 мая погода будет дождливая со шквальным ветра. Температура воздуха в столице днем поднимется до +15 +17 градусов.Прогноз погоды на вторник, 7 мая, в городах Украины: Киев — +17°C…+19°C Симферополь — +19°C…+21°C Львов — +9°C…+11°C Кропивницкий — +17°C…+19°C Ивано-Франковск — +7°C…+9°C Черкассы — +18°C…+20°C Тернополь — +8°C…+10°C Чернигов — +19°C…+21°C Черновцы — +7°C…+9°C Сумы — +20°C…+22°C Хмельницкий — +8°C…+10°C Полтава — +21°C…+23°C Луцк — +10°C…+12°C Днепр — +23°C…+25°C Ровно — +10°C…+12°C Запорожье — +24°C…+26°C Житомир — +12°C…+14°C Донецк — +23°C…+25°C Винница — +13°C…+15°C Луганск — +23°C…+25°C Одесса — +17°C…+19°C Харьков — +23°C…+25°C Николаев — +17°C…+19°C Ужгород — +12°C…+14°C Херсон — +20°C…+22°C

Обновлено в 09:42 Мокрый снег ожидается в Карпатах.

Погода в Украине: на всей территории будет сиять зимнее солнце
Погода в Украине: на всей территории будет сиять зимнее солнце

Обновлено в 09:45 Больше всего действие циклона ощутят жители западной части Украины

ФОТО К НОВОСТИ: «Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes»
Фото В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде
Фото Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes
Фото Погода на вторник: весенние дожди идут по всей стране
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Апостроф Апостроф  ·  07.05.19, 05:31 Во вторник, 7 мая, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода с мокрым снегом в Карпатах.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.05.19, 06:00 Во вторник, 7 мая, циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей.  Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, в западных областях осадки местами…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.05.19, 07:12 В Украину приближается циклон Xerxes. В Винницкой области уже начался сильный дождь. Вторник, 6 мая, будет особенно мощным и синоптически некомфортным на Западе Украины, сообщила Facebook синоптик Наталья…
ТСН ТСН  ·  07.05.19, 07:43 В Карпатах мокрый снег.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 08:31 В ближайшие дни прогнозируется похолодание, сильные дожди, а также возможен мокрый снег.
Униан Униан  ·  07.05.19, 09:42 Мокрый снег ожидается в Карпатах.
Подробности Подробности  ·  07.05.19, 09:45 Больше всего действие циклона ощутят жители западной части Украины
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