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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 03:44
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Сильный ливень затопил Ровно

Сильный ливень затопил Ровно (9 новостей и 2 видео)

«В пятницу, 26 июля, в Ровно прошел сильный ливень, в результате чего оказались затоплены множество дорог и зданий»

26 июля в Ровно прошел мощнейший ливень. Он полностью затопил улицы города. За несколько минут город "утонул" в осадках.

Люди не могли добраться в нужные места, так как транспорт был полностью парализован, сообщают в ГСЧС.

Теперь спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля. Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.. по информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

По словам местных жителей, в некоторых местах было воды по колено.

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Синоптики сообщают, что осадки могут возобновиться. Также в соцсетях опубликовали видео, где ливень затопил подъезд жилого дома.

Как мы ранее писали, в Херсонской области 23 июля пронесся мощнейший смерч. Природное явление зафиксировали на границе с Запорожской областью. Некоторым людям удалось снять торнадо на камеру. Так, Андрей Назаренко снял сильный смерч на видео и опубликовал ролик на своей странице в Facebook.

Обновлено в 00:59 “Подтоплены, в частности, областные музей и архив, а также перинатальный центр", - сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Дмитрий Мельник.

Обновлено в 03:44 Воду откачивали из подвалов в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке, а также прямо с улиц

ФОТО К НОВОСТИ: «Сильный ливень затопил Ровно»
Фото Сильный ливень затопил Ровно
Фото Сильнейший ливень затопил Ровно: эпичные видео
Фото Ровно накрыл сильный ливень, на улицах "плавают" авто
Фото Ровно затопило вследствие сильного ливня. Видео
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MIGnews MIGnews  ·  26.07.19, 20:23 В пятницу, 26 июля, в Ровно прошел сильный ливень, в результате чего оказались затоплены множество дорог и зданий.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.19, 20:25 В Ровно в результате аномального ливня затоплены улицы и подвалы домов, сообщает пресс-служба ГСЧС в облпасти. Сейчас спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены…
Газета День Газета День  ·  26.07.19, 21:54 В Ровно после ливня, прошедшего в пятницу, спасатели с помощью спецтехники извлекли из подтопленных улиц 43 автомобиля. Об этом сообщается на сайте ГСЧС. "Ровенские спасатели активно помогают гражданам…
Гордон Гордон  ·  26.07.19, 22:45 26 июля в Ровно прошел сильный ливень, который затопил город. Видео происходившего снял телеканал "UA:Рівне". Ливень шел в течение часа и частично парализовала движение в Ровно, а на низменных улицах…
УНН УНН  ·  26.07.19, 23:44 Сегодня, 26 июля, в Ровно прошел сильный ливень, в результате которого большую часть города затопило. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и UA:Ровно.Как сообщили в пресс-службе ГСЧС,…
Канал 112 Канал 112  ·  27.07.19, 00:59 В Ровно из-за сильной грозы полному затоплению подверглись улицы города, в результате чего движение троллейбусов прекращено. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, а также местный ресурс "UA:Ровно". “Подтоплены,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.07.19, 03:44 Воду откачивали из подвалов в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке, а также прямо с улиц
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