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Сильный шторм идет на Киев: в столице объявили желтый уровень опасности

Сильный шторм идет на Киев: в столице объявили желтый уровень опасности (4 новости)

«В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение весны, в понедельник, 18 мая, в столице ожидается сильный ветер. Жителей…»

Синоптики предупредили о ветреной погоде в Киеве в понедельник, 18 мая. В столице объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Гидрометцентре объявили желтый (первый) уровень опасности.

Кроме того, специалисты в КГГА призвали жителей столицы придерживаться рекомендаций во время сильного ветра, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности:

все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегайте пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сильный шторм идет на Киев: в столице объявили желтый уровень опасности»
Фото Сильный шторм идет на Киев: в столице объявили желтый уровень опасности
Фото В Киеве из-за порывов ветра объявили желтый уровень опасности
Фото В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.05.20, 17:51 В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение весны, в понедельник, 18 мая, в столице ожидается сильный ветер. Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.05.20, 18:34 Синоптики предупредили о ветреной погоде в Киеве в понедельник, 18 мая. В столице объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию…
Страна.ua Страна.ua  ·  17.05.20, 18:56 ...
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