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Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря

Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря (6 новостей)

«Ожидается похолодание, дожди и мокрый снег»

Погода в Украине в четверг, 26 декабря, резко начнет ухудшаться.

В страну придет понижение атмосферного давления, фронты циклона, влажность, облачность, туманы, дожди, мокрый снег. Об этом предупреждает синоптик Наталка Диденко, передает FaceNews.ua.Наталка Диденко рассказала, что в большинстве областей Украины 26 декабря будет идти дождь, а западный регион накроет мокрым снегом. Также ожидается сильный порывистый ветер."26 декабря пройдут дожди в большинстве областей, на Западе уже будет преобладать мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, но туманы с моросью – вероятны. Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы", - написала синоптик.Температура воздуха ожидается плюсовая, только на западе ожидается резкое понижение. К концу недели в Украину, по прогнозу Диденко, придут морозы."Температура воздуха в ближайшую ночь и в течении дня практически одинаковая, +3 +7 градусов, на Западе местами 0 +3 градуса, в Крыму до +9 градусов. До конца недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие морозы и станет больше мокрого снега", - добавила синоптик.В Киеве 26 декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +6 градусов.Однако Диденко предупредила, что это похолодание временное и в первые дни января в Украине снова потеплеет."Это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а наоборот, сменится в начале года очередным потеплением", - добавила она.Стоить отметить, что сайты погоды показывают изменения в прогнозах на начало января. Обещанных сильных морозов не будет, а с 2 по 4 января в Украине существенно потеплеет, местами ожидается до +5 +8 градусов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря»
Фото Погода в Украине ухудшится: прогноз на 26 декабря от ObozTV
Фото Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря
Фото Погода на 26 декабря: в Украине поднимется пронзительный ветер, пойдет мокрый снег
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Новый Регион Новый Регион  ·  25.12.19, 18:39 В четверг, 26 декабря, в Украине ожидаются туманы, дожди и даже мокрый снег.
Новый Регион Новый Регион  ·  25.12.19, 19:23 В четверг, 26 декабря, в Украине ожидаются туманы, дожди и даже мокрый снег.
Обозреватель Обозреватель  ·  25.12.19, 19:30 Ожидается похолодание, дожди и мокрый снег
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.12.19, 21:00 26 декабря в Киеве облачно, временами дождь, ветер северно-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический…
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Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.19, 22:06 Погода в Украине в четверг, 26 декабря, будет холодной и дождливой, также ожидается мокрый снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные…
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