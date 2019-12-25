Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря

Погода в Украине в четверг, 26 декабря, резко начнет ухудшаться.

В страну придет понижение атмосферного давления, фронты циклона, влажность, облачность, туманы, дожди, мокрый снег. Об этом предупреждает синоптик Наталка Диденко, передает FaceNews.ua.Наталка Диденко рассказала, что в большинстве областей Украины 26 декабря будет идти дождь, а западный регион накроет мокрым снегом. Также ожидается сильный порывистый ветер."26 декабря пройдут дожди в большинстве областей, на Западе уже будет преобладать мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, но туманы с моросью – вероятны. Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы", - написала синоптик.Температура воздуха ожидается плюсовая, только на западе ожидается резкое понижение. К концу недели в Украину, по прогнозу Диденко, придут морозы."Температура воздуха в ближайшую ночь и в течении дня практически одинаковая, +3 +7 градусов, на Западе местами 0 +3 градуса, в Крыму до +9 градусов. До конца недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие морозы и станет больше мокрого снега", - добавила синоптик.В Киеве 26 декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +6 градусов.Однако Диденко предупредила, что это похолодание временное и в первые дни января в Украине снова потеплеет."Это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а наоборот, сменится в начале года очередным потеплением", - добавила она.Стоить отметить, что сайты погоды показывают изменения в прогнозах на начало января. Обещанных сильных морозов не будет, а с 2 по 4 января в Украине существенно потеплеет, местами ожидается до +5 +8 градусов.