Силовики викрали митні декларації з Музею Гончара, – Герасимов (4 новости) «Документи, на яких чітко видно, що усі картини офіційно купувалися і офіційно передавалися, - вкрадені»

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, які сьогодні вранці були представлені разом з експозицією картин з родинної колекції Порошенків. Про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Разом із журналістами він зайшов до приміщення музею після того, як група силовиків покинула територію музею.

"Документи, на яких чітко видно, що усі картини офіційно купувалися і офіційно передавалися, – вони вкрадені. Тепер зрозуміло, чому коли їх пхнули носом в цю брехню і сказали – от ці документи, вони їх вкрали. Оце так працює Бюро розслідувань Зеленського", – наголосив Герасимов.

Нагадаємо, вранці Петро Порошенко презентував у цьому музеї колекцію 43 картин всесвітньо відомих художників. Саме через ці картини минулого тижня п'ятого президента викликали на допит до ДБР.

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