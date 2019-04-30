Сильвио Берлускони экстренно госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу в Милане. Об этом сообщает Corriere Della Sera во вторник, 30 апреля.

Около 10:00 по местному времени 82-летний политик был доставлен на машине скорой помощи в больницу Сан-Раффаэле, где он перенес операцию на сердце в июне 2016 года.

"Сильвио Берлускони сегодня утром поехал в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", – рассказали в его окружении.

Отмечается, что сегодня политик должен был выступать на пресс-конференции в поддержку кандидатов его партии Вперед, Италия на выборах в Европарламент.

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Ранее сообщалось, что в Милане от отравления радиоктивным веществом умерла свидетельница по делу Берлускони. 34-летняя модель Иман Фадил скончалась через месяц после поступления в больницу с болями в животе.

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Обновлено в 15:00 Берлускони обратился к врачам из-за острой почечной колики. в Милане был госпитализирован лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Берлускони доставили на машине скорой помощи в клинику "Сан-Раффаэле". В этой больнице в 2016 году политику делали операцию на…

Обновлено в 15:00 Берлускони обратился к врачам из-за острой почечной колики. В Милане был госпитализирован лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Берлускони доставили на машине скорой помощи в клинику "Сан-Раффаэле". В этой больнице в 2016 году политику делали операцию на открытом сердце. В настоящее время о состоянии здоровья Берлускони ничего неизвестно. По некоторым данным, Берлускони госпитализировали из-за обострения почечной колики. После процедур он намерен принять участие в мероприятии партии "Вперед, Италия" с другими кандидатами в Европейский парламент. Как ранее сообщали "Комментарии" , в 2015 году на Сильвио Берлускони в Украине открыто уголовное производство за посещение Крыма. Прокуратура Крыма намеревалась допросить экс-премьера Италии по поводу его визита на оккупированный полуостров и направила поручение в Италию о проведении допроса