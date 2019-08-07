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Сім'ям убитих захисників виділять квартири – розпорядження

Сім'ям убитих захисників виділять квартири – розпорядження (4 новости)

«Про це йшлося на нараді з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України»

Під час зустрічі військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки

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Главком Главком  ·  07.08.19, 13:12 Президент Володимир Зеленський дав доручення щодо забезпечення житлом родин чотирьох загиблих військових
iPress iPress  ·  07.08.19, 13:16 Про це йшлося на нараді з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України.
5 канал 5 канал  ·  07.08.19, 13:47 Президент України Володимир Зеленський розпорядився виділити квартири сім'ям чотирьох військовослужбовців, які загинули 6 серпня внаслідок обстрілу з боку бойовиків поблизу Павлополя на Донеччині. …
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Сім&#039;ям убитих захисників виділять квартири – розпорядження

Сім'ям убитих захисників виділять квартири – розпорядження
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