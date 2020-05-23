Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад (5 новостей) «Украина сегодня празднует День морской пехоты и День героев»

День морской пехоты Украины, Всемирный день черепахи, День Земли. В православном календаре – день памяти апостола Симона Зилота и празднование Киево-Братской иконы Божией Матери. Симонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анисим, Василий, Кирилл, Семен, Сидор, Таисия.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 мая.

– профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается, начиная с 2018 года. – славянский праздник, в который Земля отдыхает, а потому ее нельзя тревожить – обрабатывать, копать, пахать и т.д. – мероприятия дня, объявленного ООН , направлены на повышение уровня информированности людей и активизации действий по пресечению этой проблемы. – экологический праздник, начиная с 2000 года, отмечается в честь...

Обновлено в 06:01 Украина сегодня празднует День морской пехоты и День героев

Обновлено в 07:00 День ангела отмечают: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл и Василий.