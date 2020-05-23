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Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад

Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад (5 новостей)

«Украина сегодня празднует День морской пехоты и День героев»

День морской пехоты Украины, Всемирный день черепахи, День Земли. В православном календаре – день памяти апостола Симона Зилота и празднование Киево-Братской иконы Божией Матери. Симонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анисим, Василий, Кирилл, Семен, Сидор, Таисия.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 мая.

– профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается, начиная с 2018 года. – славянский праздник, в который Земля отдыхает, а потому ее нельзя тревожить – обрабатывать, копать, пахать и т.д. – мероприятия дня, объявленного ООН, направлены на повышение уровня информированности людей и активизации действий по пресечению этой проблемы. – экологический праздник, начиная с 2000 года, отмечается в честь...

Обновлено в 06:01 Украина сегодня празднует День морской пехоты и День героев

Обновлено в 07:00 День ангела отмечают: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл и Василий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад»
Фото Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад
Фото 23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Фото 23 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Фото 23 мая: какой сегодня праздник, приметы и запреты
Фото 23 мая 2020 года: какой сегодня праздник, приметы и День ангела
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  23.05.20, 00:19 23 мая 2020 – сегодня праздник боевой. Украина отмечает День морской пехоты. В мире проходит Всемирный день черепахи, а на Ямайке – День труда. По народному календарю, 23 мая –...
Униан Униан  ·  23.05.20, 05:06 23 мая – 143-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 222 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 мая Юлианского календаря.
Главком Главком  ·  23.05.20, 06:01 Украина сегодня празднует День морской пехоты и День героев
ТСН ТСН  ·  23.05.20, 07:00 День ангела отмечают: Сидор, Киприан, Онисим, Таисия, Кирилл и Василий.
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