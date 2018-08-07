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Синхронное плавание: украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы

Синхронное плавание: украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы (7 новостей)

«Украинская спортсменка Елизавета Яхно завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Глазго»

Украинская спортсменка Елизавета Яхно продолжила победы на чемпионате Европы по летним видам спорта в рамках синхронного плавания.

Об этом сообщает УНН.

В одиночной свободной программе наша соотечественница показала "бронзовый" результат 92,1333 балла (27,7000 выполнения, 36,9333 впечатление и 27,5000 сложность) и впервые опустилась ниже второго места на данной первенства Старого света в Глазго, уступив 0,667 балла итальянцы Линде Черрути и 2,8000 очка россиянке Светлане Колесниченко.

Примечательно, что для Яхно данная награда стала седьмой на этих соревнованиях. Также она является 4-кратным призером чемпионата мира и 3-кратной призером Европейских игр.

Добавим, в активе "желто-синих" уже 17 медалей ЧЕ по летним видам спорта среди которых 5 "золотых".

ФОТО К НОВОСТИ: «Синхронное плавание: украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы»
Фото Украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы
Фото Украинка Яхно завоевала бронзу ЧЕ по водным видам спорта в Глазго
Фото Украинка завоевала седьмую медаль ЧЕ по летним видам спорта
Фото Переехавшая в Харьков из Донецка синхронистка Елизавета Яхно выиграла свою 7-ю медаль на чемпионате Европы-2018
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.18, 17:43 Украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов. Яхно и Савчук получили за свое выступление 93.4000 балла, принеся в копилку…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.18, 17:47 Сборная Украины продолжает приобретать награды на Чемпионате Европы по синхронному плаванию. На этот раз бронзовую медаль нашей стране принесла Елизавета Яхно. Украинка заняла третье место в соло дисциплине…
Facenews Facenews  ·  07.08.18, 17:55 Елизавета Яхно стала третьей в соревнованиях солисток.В Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Сегодня завершили соревновательную программу мастера синхронного плавания. В последнем…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.18, 18:10 Соревнования по артистическому плаванию на объединенном чемпионате Европы завершились произвольной программой солисток, где украинка Елизавета Яхно выиграла свою седьмую медаль этого чемпионата.В одиночной…
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 18:32 Украинская спортсменка Елизавета Яхно завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Глазго.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  07.08.18, 22:06 Завершена программа в синхронном плавании на ченмпионате Европы по летним видам спорта в шотландском Глазго.
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