Синхронное плавание: украинка Яхно выиграла свою седьмую медаль на чемпионате Европы (7 новостей) «Украинская спортсменка Елизавета Яхно завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Глазго»

Украинская спортсменка Елизавета Яхно продолжила победы на чемпионате Европы по летним видам спорта в рамках синхронного плавания.

Об этом сообщает УНН.

В одиночной свободной программе наша соотечественница показала "бронзовый" результат 92,1333 балла (27,7000 выполнения, 36,9333 впечатление и 27,5000 сложность) и впервые опустилась ниже второго места на данной первенства Старого света в Глазго, уступив 0,667 балла итальянцы Линде Черрути и 2,8000 очка россиянке Светлане Колесниченко.

Примечательно, что для Яхно данная награда стала седьмой на этих соревнованиях. Также она является 4-кратным призером чемпионата мира и 3-кратной призером Европейских игр.

Добавим, в активе "желто-синих" уже 17 медалей ЧЕ по летним видам спорта среди которых 5 "золотых".