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Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи

Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи (7 новостей)

«На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет»

На территории Национального заповедника «София Киевская» проходит синод Православной церкви Украины.

Синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседает в митрополичьем доме, сообщает УНИАН.

На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет. Он зашел в здание через отдельный вход. Синод проходит без участия прессы.

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У входа на территорию заповедника собрались около сотни верующих в поддержку патриарха Филарета. Они держат в руках плакаты: «Епифаний, не разрушай церковь», «Филарет — наш патриарх».

ФОТО К НОВОСТИ: «Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи»
Фото В Софии Киевской заседает синод Православной церкви Украины
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Фото Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи
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Униан Униан  ·  24.05.19, 12:05 На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет.
Униан Униан  ·  24.05.19, 12:05 На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет.
Голос.UA Голос.UA  ·  24.05.19, 13:52 На территории Национального заповедника "София Киевская" проходит синод Православной церкви Украины. Как передает УНИАН, синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита…
УНН УНН  ·  24.05.19, 16:02 Синод, который состоялся в пятницу в Софии Киевской, был направлен на уничтожение Киевского патриархата. Об этом после завершения заседания Священного Синода сказал Почетный патриарх Филарет, передает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  24.05.19, 16:52 Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Об этом сам Епифаний рассказал журналистам после завершения собора ПЦУ,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.05.19, 16:56 Синод Православної Церкви України не зміг переконати почесного патріарха Філарета в тому, що Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила діяльність, коли увійшла до складу ПЦУ. #Еспресо…
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