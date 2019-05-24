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Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи (7 новостей) «На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет»

На территории Национального заповедника «София Киевская» проходит синод Православной церкви Украины.

Синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседает в митрополичьем доме, сообщает УНИАН.

На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет. Он зашел в здание через отдельный вход. Синод проходит без участия прессы.

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У входа на территорию заповедника собрались около сотни верующих в поддержку патриарха Филарета. Они держат в руках плакаты: «Епифаний, не разрушай церковь», «Филарет — наш патриарх».