Синод ПЦУ проводит заседание в Софии Киевской: появились фото встречи

На территории Национального заповедника «София Киевская» проходит синод Православной церкви Украины.
Синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседает в митрополичьем доме, сообщает УНИАН.
На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет. Он зашел в здание через отдельный вход. Синод проходит без участия прессы.
У входа на территорию заповедника собрались около сотни верующих в поддержку патриарха Филарета. Они держат в руках плакаты: «Епифаний, не разрушай церковь», «Филарет — наш патриарх».