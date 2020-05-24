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Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло

Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло (4 новости)

«В ближайшие дни будет прохладно и дождливо»

В ближайшие дни существенного потепления ожидать не стоит. Только с 27-28 мая Украину потеплеет на 2-5 градусов.

Более ощутимое потепление придет с начала июня, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Между тем сегодня, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он приведет в западных областях к дождям. Может затронуть Винницкую и вечером Одесскую области.

"На Левобережной Украине также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода. Вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник фронтальные дожди прикроют и эту сухую `лавочку", - рассказала синоптик`.

Температура воздуха предполагается +11 +15 градусов, на юге и востоке +13 +18 градусов.

В Киеве воскресенье - с холодным солнцем и фантастическими облаками. Преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха днем ​​+13 +14 градусов.

После холодной весны будет теплое лето. Будут периоды жары, но какие это будут промежутки - это уже определяют краткосрочные прогнозы. Лето всегда теплее даже самой теплой весны.

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Голос.UA Голос.UA  ·  24.05.20, 14:46 Ношение масок и социальное дистанцирование останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По…
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