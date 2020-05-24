Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло (4 новости) «В ближайшие дни будет прохладно и дождливо»

В ближайшие дни существенного потепления ожидать не стоит. Только с 27-28 мая Украину потеплеет на 2-5 градусов.

Более ощутимое потепление придет с начала июня, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Между тем сегодня, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он приведет в западных областях к дождям. Может затронуть Винницкую и вечером Одесскую области.

"На Левобережной Украине также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода. Вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник фронтальные дожди прикроют и эту сухую `лавочку", - рассказала синоптик`.

Температура воздуха предполагается +11 +15 градусов, на юге и востоке +13 +18 градусов.

В Киеве воскресенье - с холодным солнцем и фантастическими облаками. Преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха днем ​​+13 +14 градусов.

После холодной весны будет теплое лето. Будут периоды жары, но какие это будут промежутки - это уже определяют краткосрочные прогнозы. Лето всегда теплее даже самой теплой весны.