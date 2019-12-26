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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 08:24
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Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и гололедица

Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и гололедица (10 новостей)

«Ночью была минусовая температура»

В Украине 26 декабря похолодает.

В стране ожидается пониженное атмосферное давление, влажность, плотная облачность, туманы, дожди и даже мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает FaceNews.ua. По словам синоптика, в четверг пройдут дожди в большинстве областей, на западе будет преобладать уже мокрый снег. В южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы – вполне.Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы."Температура воздуха ближайшей ночью и завтрашнего дня практически одинакова: +3... +7 градусов, на западе около 0... +3 градусов, в Крыму до +9 градусов", – говорится в сообщении.В Киеве 26 декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах 5-6 градусов тепла.Также синоптик уточнила, что к концу недели похолодает на 2-5 градусов, может выпасть мокрый снег.Однако, как пишет Диденко, это похолодание не превратится в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением.

Обновлено в 08:18 Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря
Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря

Обновлено в 08:24 Ночью была минусовая температура.

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