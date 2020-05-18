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Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень (4 новости)

«Жарче всего будет на западе страны»

Летом 2020 года климатологи прогнозируют в Украине перепады температур с похолоданием до +15 градусов.

Причиной этого является слишком активная атмосферная циркуляция, пояснила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова, передает «Апостроф».

По ее словам, подобные температурные качели будут наблюдаться практически весь летний сезон.

«Особых аномалий летом мы не ожидаем, но сами видите, что температуры сейчас неустойчивы: неделя прохладная, неделя теплая. Так будет и все лето. Сейчас на больших высотах очень активна атмосферная циркуляция, чего раньше не наблюдалось, вот она и определяет погоду», - подчеркнула Вазира Мартазинова.

Синоптики прогнозируют, что первые дни июня в стране будут достаточно жаркими. В частности, в центральной части Украины, а также в южных и северных регионах температура воздуха поднимется в пределах от 26 до 29 градусов тепла. Жарко будет и на востоке, где прогнозируют до 28 градусов с отметкой «плюс», и на западе, где столбики термометров будут показывать до 30 градусов тепла.

Однако уже 3-4 июня температура воздуха начнет падать практически во всех регионах Украины. В центре и на севере страны в эти дни синоптики прогнозируют около 20 градусов тепла, на юге от 23 до 25 градусов с отметкой «плюс», на западе около 23 тепла, в южных областях от 21 до 24 градусов выше нуля.

Прохладную погоду прогнозируют практически на всю первую декаду июня. На севере и в центре страны с 5 июня ожидается даже похолодание до +13...+15 градусов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Синоптики дали прогноз погоди на тиждень»
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Обозреватель Обозреватель  ·  18.05.20, 16:40 Жарче всего будет на западе страны
Главком Главком  ·  18.05.20, 20:59 У Карпатах ще очікуються заморозки
Обозреватель Обозреватель  ·  18.05.20, 21:00 Дождливо будет, в частности, в начале июня
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