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Общество
ТСН ТСН · · Обновлено в 14:46
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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Синоптики дали прогноз погоды на выходные (3 новости)

«Похолодание ожидается в начале следующей недели»

Днем будет плюсовая температура.

Обновлено в 14:46 Похолодание ожидается в начале следующей недели

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УНН УНН  ·  03.01.20, 12:31 В Украине в ближайшие двое суток будет небольшой мокрый снег и дождь, 6 января - местами умеренный мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре."Завтра днем в западных, Черниговской и Сумской…
Факты Факты  ·  03.01.20, 14:46 Похолодание ожидается в начале следующей недели
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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

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