Синоптики дали прогноз погоды на выходные

УНН · 03.01.20, 12:31

В Украине в ближайшие двое суток будет небольшой мокрый снег и дождь, 6 января - местами умеренный мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре."Завтра днем в западных, Черниговской и Сумской…