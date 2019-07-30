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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август (4 новости)

«Ожидается, что август в Украине будет теплее нормы»

Погода в августе принесет украинцам много температурных сюрпризов. В целом последний месяц лета будет теплым и солнечным, а столбики термометров будут подниматься до +32+34 градусов. Однако, в конце августа начнется серьезное похолодание и придет осень.

Погода в августе в этом году будет теплее, чем в предыдущие годы, отметили в Укргидрометцентре.

Средняя месячная температура предполагается 19-24 градусов тепла, в горных районах 16-18 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений, – отметили синоптики.

Месяц начнется с прохладной и дождливой погоды, рассказал синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

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Но не стоит расстраиваться. Уже через несколько дней вернется летняя жара, а столбики термометров поднимутся до +30+32 градусов. Теплее всего в начале последнего месяца лета будет на юге, где температура воздуха будет достигать + 34+36 градусов. Жара накроет Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

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Однако, перед 15-16 августа начнутся дожди на Западе и Севере и температура резко понизится на 6 градусов – до +19+22 градусов. Уже 18 числа и до конца месяца затянется второе похолодание – до +19+21 градуса.

В конце месяца также возможны кратковременные летние грозы.

Когда начнется осень? Продолжительность лета в Украине сократилась с трех до двух месяцев, убеждают в Укргидрометцентре. Оно начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. По словам синоптиков, в этом году с 10 августа температура резко начнет падать до +19+22 градусов и ниже. Закончится лето в Украине прохладной погодой и дождями. При этом осень в Украине будет теплой, долгой и ранней – начнется после 15 августа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август»
Фото Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Фото Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август
Фото Прогноз погоды на август 2019: синоптики обещают украинцам жаркий месяц
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