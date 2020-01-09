Сегодня в 14:10

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (3 новости) «В пятницу на западе и востоке Украины, а в субботу и на севере ожидается дождь или мокрый снег, на дорогах…»

В пятницу, 10 января, на украинцев местами ждет небольшой дождь и мокрый снег, утром - возможен туман.

Максимальная температура воздуха будет до 6 ° тепла, сообщили в Укргідрометцентрі.

"В последующие двое суток, 10-11 января, в Украине, кроме южной части, временами небольшой дождь и мокрый снег, в воскресенье, 12 января, в большинстве областей без существенных осадков. Ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман ", - написали в сообщении.

На дорогах местами гололедица, кроме юга.

Завтра во второй половине дня ожидается снег

Температура ночью от 3 ° тепла до 3 ° мороза, днем ​​0-6 ° тепла, 11-12 января в восточных областях около 0 °.

10 января Землю ждет полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием. Яркость Луны при таком затмении уменьшается, но не слишком сильно.Такое затмение становится возможным, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, то есть полутень.