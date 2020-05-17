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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:25
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Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве

Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве (7 новостей)

«В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра»

В воскресенье, 17 мая, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине. Погодные условия ухудшаться в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, порывы ветра ожидаются во всех регионах, кроме юго-востока Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:12 Порывы ветра прогнозируют и в других регионах. В Карпатах - заморозки. сообщили в Украинском гидрометцентре.

Обновлено в 18:25 В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

ФОТО К НОВОСТИ: «Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве»
Фото Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине
Фото Синоптики предупредили об усилении ветра в Киеве
Фото Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве
Фото Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве
Фото Синоптики обещают дожди и порывы ветра
Фото Синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды в Киеве
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ТСН ТСН  ·  17.05.20, 16:01 Также порывы ветра прогнозируют в ряде других регионов, а в Карпатах - заморозки.
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Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 17:27 В Украине в понедельник, 18 мая, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый). Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям…
Главред Главред  ·  17.05.20, 17:55 Погода в Киеве - в Киевской государственной администрации предупредили жителей города и гостей о порывах ветра 18 мая. Как пишет пресс-служба КГГА, завтра днем в столице ожидаются порывы ветра...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.05.20, 18:12 В Киеве 18 мая ожидают сильные порывы ветра. Порывы ветра прогнозируют и в других регионах. В Карпатах - заморозки. сообщили в Украинском гидрометцентре. "С 11:00 до 22 часов 18 мая усиление скорости…
Апостроф Апостроф  ·  17.05.20, 18:25 В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.
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