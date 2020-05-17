Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве

В воскресенье, 17 мая, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине. Погодные условия ухудшаться в большинстве регионов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, порывы ветра ожидаются во всех регионах, кроме юго-востока Украины.
"По информации Укргидрометцентра, 18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:12 Порывы ветра прогнозируют и в других регионах. В Карпатах - заморозки. сообщили в Украинском гидрометцентре.
Обновлено в 18:25 В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.