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Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве (7 новостей) «В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра»

В воскресенье, 17 мая, синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине. Погодные условия ухудшаться в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, порывы ветра ожидаются во всех регионах, кроме юго-востока Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:12 Порывы ветра прогнозируют и в других регионах. В Карпатах - заморозки. сообщили в Украинском гидрометцентре.

Обновлено в 18:25 В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.