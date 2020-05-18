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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом (3 новости)

«Во вторник местами пройдут дожди»

В Киеве в рамках очередного этапа ослабление карантина, который начнется с 22 мая, возобновят работу ряда объектов, в том числе - спортивных залов и фитнес-центров. Об этом на брифинге в понедельник сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, при условии соблюдения регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки; крупные магазины площадью до 1 000 кв. м; спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.

"Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - заявил Кличко. Он добавил, что столица готова возобновить работу метро с 25 мая и ждет соответствующего решения Кабмина.

Торгово-развлекательные центры в Киеве возобновят свою работу после карантина тогда, когда в столице запустят метрополитен. Поскольку может возникнуть проблема с доступом сотрудников центров до своих рабочих мест.

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Униан Униан  ·  18.05.20, 10:56 Ожидается, что летом 30-градусная жара будет сменяться похолоданием до +15.
Факты Факты  ·  18.05.20, 12:22 Во вторник местами пройдут дожди
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