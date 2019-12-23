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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 10:13
· Снег · Дождь · Синоптик · Территория страны · Карпаты · Мокрый снег
Синоптики рассказали, когда ждать мороза и снега

Синоптики рассказали, когда ждать мороза и снега (7 новостей)

«В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег»

Предновогодняя неделя будет дождливой и влажной. Почти по всей территории страны пройдет дождь, в Карпатах ожидается мокрый снег и метель. Однако температура погоды будет апрельская. И так как почти весь декабрь был рекордно теплым, синоптик порадовала любителей зимы прогнозом, что с 27 декабря начн

Обновлено в 10:13 Покрытия на а/д дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог в Закарпатской области дожди, лишь на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Температура воздуха +2+5.

ФОТО К НОВОСТИ: «Синоптики рассказали, когда ждать мороза и снега»
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 07:32 Начало недели в Украине будет дождливым, но теплым. А уже в пятницу, 27 декабря, следует ожидать похолодания, сообщили в Укргидрометцентре. "24-25 декабря будет облачно. Временами дождь, в Карпатах снег.…
ТСН ТСН  ·  23.12.19, 07:49 Также будет туман.
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 08:22 В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 09:02  
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 10:13 Погода в Украине 23 декабря ухудшилась, водителей предупреждают о дождях и снеге. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.Отмечается, что сегодня дожди в восточных, Черниговской, Сумской, Одесской,…
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