Синоптики рассказали, когда ждать мороза и снега (7 новостей) «В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег»

Предновогодняя неделя будет дождливой и влажной. Почти по всей территории страны пройдет дождь, в Карпатах ожидается мокрый снег и метель. Однако температура погоды будет апрельская. И так как почти весь декабрь был рекордно теплым, синоптик порадовала любителей зимы прогнозом, что с 27 декабря начн

Обновлено в 10:13 Покрытия на а/д дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог в Закарпатской области дожди, лишь на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Температура воздуха +2+5.