Синоптики зробили несподіваний прогноз погоди на червень

"В последующие трое суток в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, лишь в ближайшую ночь в Украине, в начале следующей недели в южной половине страны преимущественно без осадков. Температура ночью 4-9°, в южной части местами 10-13°, днем 13-19°, в южных, в понедельник-вторник и на Прикарпатье и Закарпатье 20-23°", - говорится в сообщении.

Также в Киевской области завтра ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 5-8° тепла, днем 15-18°. "16 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 14-19°, в Днепре возле Киева 13°", - резюмировали синоптики.