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Синоптики зробили несподіваний прогноз погоди на червень

Синоптики зробили несподіваний прогноз погоди на червень (4 новости)

«Якою буде погода найближчими тижнями?»

"В последующие трое суток в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, лишь в ближайшую ночь в Украине, в начале следующей недели в южной половине страны преимущественно без осадков. Температура ночью 4-9°, в южной части местами 10-13°, днем 13-19°, в южных, в понедельник-вторник и на Прикарпатье и Закарпатье 20-23°", - говорится в сообщении.

Также в Киевской области завтра ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 5-8° тепла, днем 15-18°.

"16 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 14-19°, в Днепре возле Киева 13°", - резюмировали синоптики.

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Обозреватель Обозреватель  ·  16.05.20, 05:45 В Карпатах ожидают холодов, а на юге Одесской области – засухи
0532.ua 0532.ua  ·  16.05.20, 08:00 Якою буде погода найближчими тижнями?
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.05.20, 08:53 Сегодня дожди ожидаются на востоке, Харькове и Днепре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеСиноптик Наталья Диденко уточнила, что на остальной территории…
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