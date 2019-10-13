Сирийская армия начала наступление на курдские территории (4 новости) «Cогласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока неизвестно»

Несмотря на осуждение международным сообществом наступления на курдов, турецкий президент Эрдоган не собирается разворачивать свои войска. Оно накануне захватили сирийский город Рас-эль-Айн, где живут курды. Анкара считает их террористами, хотя те сейчас самостоятельно пытаются противостоять ИГИЛ. Достучаться до Эрдогана решили европейцы, они вышли на улицы с протестами в защиту курдов.

В нескольких городах Европы люди протестуют против турецкой военной операции в приграничных районах Сирии.

Люди возмущаются и даже называют турецкого президента Реджепа Эрдогана террористом, требуют, чтобы он прекратил кровопролитие. Протестующие подчеркивают, что войны не должно быть, не зависимо от того, являешься ты курдом, иранцем или арабом.

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Протесты против политики Эрдогана