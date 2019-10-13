  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Турция · Город · Политика
Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Сирийская армия начала наступление на курдские территории (4 новости)

«Cогласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока неизвестно»

Несмотря на осуждение международным сообществом наступления на курдов, турецкий президент Эрдоган не собирается разворачивать свои войска. Оно накануне захватили сирийский город Рас-эль-Айн, где живут курды. Анкара считает их террористами, хотя те сейчас самостоятельно пытаются противостоять ИГИЛ. Достучаться до Эрдогана решили европейцы, они вышли на улицы с протестами в защиту курдов.

В нескольких городах Европы люди протестуют против турецкой военной операции в приграничных районах Сирии.

Люди возмущаются и даже называют турецкого президента Реджепа Эрдогана террористом, требуют, чтобы он прекратил кровопролитие. Протестующие подчеркивают, что войны не должно быть, не зависимо от того, являешься ты курдом, иранцем или арабом.

Турция может открыть для беженцев границу в Европу
Турция может открыть для беженцев границу в Европу

Протесты против политики Эрдогана

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  13.10.19, 21:21 Cогласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока неизвестно.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.10.19, 21:37 Сирийская правительственная армия Башара Асада начала наступление на север страны для противостояния турецким войскам. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.Будут ли правительственные…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.10.19, 21:45 Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.Сообщается, что "части двинулись на север,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Сирийская армия начала наступление на курдские территории
После тяжелого боя израненный Усик обратился к своим поклонникам

После тяжелого боя израненный Усик обратился к своим поклонникам
Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович

Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на…
Синоптики сделали важное предупреждение для украинских водителей

Синоптики сделали важное предупреждение для украинских водителей
На Покров будет шикарная погода: синоптик уточнила прогноз

На Покров будет шикарная погода: синоптик уточнила прогноз
13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя…
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление
Администратора гостиницы &quot;Токио Стар&quot; взяли под домашний арест

Администратора гостиницы "Токио Стар" взяли под домашний арест
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда вегетарианство может стать опасным

Стало известно, когда вегетарианство может стать опасным
В США пояснили скандал с военной помощью Украине

В США пояснили скандал с военной помощью Украине
В США задержали 13-летнюю девочку за угрозы одноклассникам пальцем

В США задержали 13-летнюю девочку за угрозы одноклассникам пальцем
Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к РФ

Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к РФ
У ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на Донбасі

У ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на…
Маникюр для осени 2019: завораживающее омбре на ноготках

Маникюр для осени 2019: завораживающее омбре на ноготках
Зеленский обратился к протестующим на Покрову не поддаваться на провокации

Зеленский обратился к протестующим на Покрову не поддаваться на провокации
Беларусь – Нидерланды – 1:2. Видео голов и обзор матча

Беларусь – Нидерланды – 1:2. Видео голов и обзор матча
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.