Систематически вымогал взятки: в Одессе задержали менеджера «ПриватБанка»

Менеджер Одесского филиала госбандка систематически требовал взятки за списание кредиторской задолженности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. "Выгода" злоумышленника составила 50% от размера ссуды", – сказано в сообщени. Правоохранители установили факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен. Сотрудники СБУ задержали работника банка на рабочем месте после получения части взятки – более 34 тысяч гривен. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен "отступных". Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки). Как ранее сообщал Фокус: В апреле сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 80 тысяч гривен чиновника Житомирского городского совета. Госбюро расследований (ГБР) поймало начальника отдела СБУ, его подчиненного и еще двух лиц, на вымогательстве 110 тысяч долларов взятки. В Днепропетровской области мэра города Верховцево задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тысяч долларов за решение земельного вопроса.