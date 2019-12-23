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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:00
· Военные · Российская Федерация
Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, один погибший и раненый

Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, один погибший и раненый (8 новостей)

«За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня»

В течение прошлых суток, 22 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

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рядом с Песками – из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Крымского, Новолуганского и Новгородского.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

РБК-Украина писало, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Обновлено в 09:28 Противник за прошлые сутки, 22 декабря, восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных…

Обновлено в 10:00 За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, один погибший и раненый»
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Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 07:11 22 декабря боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранение.
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 07:27 Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.
АТН АТН  ·  23.12.19, 08:48 В течение суток 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.12.19, 09:10 Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе 22 декабря
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  23.12.19, 09:21 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 09:28 Противник за прошлые сутки, 22 декабря, восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает …
057.ua 057.ua  ·  23.12.19, 10:00 За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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