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Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, один погибший и раненый (8 новостей) «За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня»

В течение прошлых суток, 22 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

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рядом с Песками – из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Крымского, Новолуганского и Новгородского.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

РБК-Украина писало, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Обновлено в 09:28 Противник за прошлые сутки, 22 декабря, восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных…

Обновлено в 10:00 За сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.