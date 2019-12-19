Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ

18 декабря представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.В прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, в Марьинке Донецкой области в результате обстрела погиб мирный житель, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Березового, Водяного и Марьинки.

Армия приняла на вооружение "Ятрань" для обнаружения кораблей…

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Обновлено в 09:03 Ранен один боец ВСУ.Об этом FaceNews.ua сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 19 декабря.Отмечается, что враг использовал гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в…

Обновлено в 10:15 Один украинский получил ранения и мирный житель погиб в результате обстрелов боевиков на Донбассе за сутки в среду, - сообщает пресс-центр ООС