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Гордон Гордон · · Обновлено в 10:15
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Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ

Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ (8 новостей)

«18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня»

18 декабря представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.В прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, в Марьинке Донецкой области в результате обстрела погиб мирный житель, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Березового, Водяного и Марьинки.

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С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Обновлено в 09:03 Ранен один боец ВСУ.Об этом FaceNews.ua сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 19 декабря.Отмечается, что враг использовал гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в…

Обновлено в 10:15 Один украинский получил ранения и мирный житель погиб в результате обстрелов боевиков на Донбассе за сутки в среду, - сообщает пресс-центр ООС

ФОТО К НОВОСТИ: «Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ»
Фото Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ
Фото Сутки на Донбассе. Погиб мирный житель, ранен украинский военный
Фото Сутки в зоне ООС: погиб мирный житель, один военный ранен
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 07:35 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 07:37 Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 08:23 За прошедшие сутки, 18 декабря, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения операции объединенных сил погиб гражданский житель, один украинский военный получил ранение. Всего за сутки боевики 7…
Facenews Facenews  ·  19.12.19, 09:03 Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ.Об этом FaceNews.ua сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.12.19, 10:15 Один украинский получил ранения и мирный житель погиб в результате обстрелов боевиков на Донбассе за сутки в среду, - сообщает пресс-центр ООС
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