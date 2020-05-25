Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции

24 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь против военнослужащих Объединенных сил в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем.За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывалаи огонь вблизи Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки и Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехово и Новолуганского.
По данным разведки, 24 мая украински...