Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции (5 новостей) «24 мая российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минском вооружение»

24 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь против военнослужащих Объединенных сил в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем.За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывалаи огонь вблизи Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехово и Новолуганского.

По данным разведки, 24 мая украински...