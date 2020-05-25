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Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции

Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции (5 новостей)

«24 мая российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минском вооружение»

24 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь против военнослужащих Объединенных сил в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем.За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывалаи огонь вблизи Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехово и Новолуганского.

По данным разведки, 24 мая украински...

ФОТО К НОВОСТИ: «Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции»
Фото Сутки на Донбассе. Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных
Фото Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
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Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 07:42 За минувшие сутки российские наемники 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих дважды, потерь нет.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 07:43 24 мая российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное "Минском" вооружение.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 08:30 Вчера, 24 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают…
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 08:35 За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя оружие запрещенных минскими договоренностями калибров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Так, боевики применяли…
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