Ситуация с невыплатой НДС нанесет серьезнейший удар по экономике, особенно болезненным он будет для металлургов - Федерация работадателей Украины (4 новости) «Как известно, в декабре ГФС назначила массовые дополнительные проверки, из-за которых выплаты возмещений НДС заблокированы»

Ситуация с невыплатой НДС, которая происходит из-за массовых дополнительных проверок, назначенных ГФС в декабре, нанесет серьезнейший удар по экономике.

Особенно болезненным он будет для металлургов, которые всю вторую половину года работали в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Такое мнение в статье 112.ua "Фокус с дырой: Как Кабмин переложил проблему пустой казны на плечи бизнеса" высказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Как известно, в декабре ГФС назначила массовые дополнительные проверки, из-за которых выплаты возмещений НДС заблокированы. "Средства от возмещения НДС используются предприятиями как оборотные. Они могут направляться в том числе на выплату зарплат. Чтобы заместить дефицит средств, предприятия будут вынуждены привлекать банковские кредиты, что, разумеется, не так уж просто. Вполне можно ожидать, что ситуация отразится именно на выплате зарплат, приведет к сокращению новогодних премий сотрудникам. Действующая система оплаты энергоносителей такова, что если платежи в срок не вносятся, предприятия попросту отрезают от них и они не смогут работать. Поэтому понятно, что урезанные оборотные средства в первую очередь будут направляться на эти приоритетные выплаты. Люди могут остаться на Новый год без зарплат", – сказал и Сергей Саливон.

В контексте искусственных задержек возмещения НДС речь идет об аграрной и металлургической отраслях, которые по-прежнему остаются локомотивом, который вытягивает на себе другие стагнирующие отрасли украинской экономики.

Ярмоленко может покинуть Вест Хэм

По словам Саливона, предприятия – члены Федерации работодателей также столкнулись с проблемой задержки с возмещением экспортного НДС. "Первые сообщения стали поступать с конца прошлой недели. Это произошло одновременно с блокировкой бюджетных платежей. Предприятиям начали назначать проверки, и тем самым процедурно выплата НДС у них переносится на месяц. Если контролирующий орган назначает проверку, это автоматически плюс 30 дней к срокам. Он добавил, что с проблемой сталкиваются достаточно крупные предприятия из других отраслей: "В частности, в машиностроении Луцкий СКФ столкнулся с такой ситуацией. ГФС прекрасно понимает, что направляет проверки к прозрачным, транснациональным компаниям, которые являются честными налогоплательщиками и никаких нарушений у них найдено не будет, но не это их цель. Просто хотят затянуть процесс и перенести выплаты на январь".

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "

112 Украина" заявил, что в нынешней ситуации крупным промышленным предприятиям в отрасли пора объявить чрезвычайную ситуацию.

Стоит отметить, что самые большие проблемы с возмещением НДС были во времена правительства Николая Азарова, когда выплаты были фактически приостановлены. Это привело к значительному снижению рентабельности в крупнейших металлургической и аграрной отрасли, смежных отраслях. В течении как минимум последних двух лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Внезапное и ничем не обоснованное прекращение своевременного возврата НДС промышленникам приведет к дестабилизации экономики и мож