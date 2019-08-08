Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд членов (5 новостей) «Среди исключенных из партии – первый заместитель председателя»

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии «Сила и честь» Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений. Об этом сообщается на сайте партии. «За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии „Сила и честь“ следующих граждан Украины...», — гооврится там. Из партии, в частности, выгнали: первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко; члена политсовета партии Михаила Нечипорука; члена политсовета партии Юрия Черкасова; члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского; председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова; председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского; председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного; председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова. Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах «манипулятивную и ложную информацию» о партии, а также имели «личные амбиции и меркантильные интересы». «Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей», — говорится в заявлении. По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить «рейдерский захват» контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

Обновлено в 20:47 Среди исключенных из партии – первый заместитель председателя.

Обновлено в 21:22 В партии Игоря Смешко "Сила и честь" за "попытку раскола и дискредитации политсилы" исключили первого заместителя главы партии Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.