  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд членов
Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 21:22
· Заместитель
Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд членов

Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд членов (5 новостей)

«Среди исключенных из партии – первый заместитель председателя»

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии «Сила и честь» Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений. Об этом сообщается на сайте партии. «За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии „Сила и честь“ следующих граждан Украины...», — гооврится там. Из партии, в частности, выгнали: первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко; члена политсовета партии Михаила Нечипорука; члена политсовета партии Юрия Черкасова; члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского; председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова; председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского; председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного; председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова. Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах «манипулятивную и ложную информацию» о партии, а также имели «личные амбиции и меркантильные интересы». «Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей», — говорится в заявлении. По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить «рейдерский захват» контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

Обновлено в 20:47 Среди исключенных из партии – первый заместитель председателя.

Обновлено в 21:22 В партии Игоря Смешко "Сила и честь" за "попытку раскола и дискредитации политсилы" исключили первого заместителя главы партии Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.19, 19:35 За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии "Сила и честь" Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 20:20 Партия Сила и Честь Игоря Смешко исключила из своих рядов первого заместителя главы партии, двух членов политсовета и четырех глав областных организаций за "действия, дискредитирующие партию и направленные…
ТСН ТСН  ·  08.08.19, 20:47 Среди исключенных из партии – первый заместитель председателя.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 21:22 В партии Игоря Смешко "Сила и честь" за "попытку раскола и дискредитации политсилы" исключили первого заместителя главы партии Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд членов

Скандал. Из партии Смешко выгнали его зама и еще ряд…
Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся

Разумков: коалиционные переговоры на сегодня не ведутся
Горбатюк подал иск против Луценко

Горбатюк подал иск против Луценко
Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, - юрист

Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, -…
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в церковные дела

Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в…
Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях

Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях
НАБУ заявило о подозрении 6 лицам в деле Роттердам+

НАБУ заявило о подозрении 6 лицам в деле Роттердам+
Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы &quot;озеленить&quot; его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Квартал 95&quot; определился, кто будет пародировать Зеленского, - СМИ

"Квартал 95" определился, кто будет пародировать Зеленского, - СМИ
В самолете Фару-Лондон 20-летний мужчина ударил стюардессу и попал в черный список

В самолете Фару-Лондон 20-летний мужчина ударил стюардессу и попал в…
Умер основатель Департамента контрразведки СБУ: чем он известен

Умер основатель Департамента контрразведки СБУ: чем он известен
Німеччина готова до активізації перемовин у «нормандському форматі» - посол

Німеччина готова до активізації перемовин у «нормандському форматі» - посол
ОФИЦИАЛЬНО. Энди Кэрролл вернулся в Ньюкасл

ОФИЦИАЛЬНО. Энди Кэрролл вернулся в Ньюкасл
Затримати, знешкодити і роззброїти: як офіцери тероборони Хмельниччини вишкіл проходять (Відео)

Затримати, знешкодити і роззброїти: як офіцери тероборони Хмельниччини вишкіл проходять…
Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных (видео)

Били ногами по голове: в Запорожье пьяные малолетки избили бездомных…
В Германии готовы к активизации переговорного процесса в нормандском формате – посол Украины

В Германии готовы к активизации переговорного процесса в нормандском формате…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.