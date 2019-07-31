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Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка

Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка (3 новости)

«Поединок должен состояться в октябре»

Чемпион мира в среднем весе Канело Альварес должен провести титульный бой против украинца Сергея Деревянченко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка»
Фото Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Фото Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка
Фото Украинец Деревянченко проведет чемпионский бой с титулованным мексиканцем
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  31.07.19, 11:54 Украинец Сергей Деревянченко близок к договоренности по бою с чемпионом мира WBA, WBC и IBF в среднем весе Саулем Альваресом
ТСН ТСН  ·  31.07.19, 12:33 Поединок должен состояться в октябре.
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