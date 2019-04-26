Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины

Скандальный дует сестер Анны и Марии Опанасюк, которые не смогли ответить на вопрос журналиста о том, чей Крым, объяснили, почему они едут представлять Украину на конкурс "Новая волна" в Сочи, Россия. Об этом они рассказали в своем интервью для "КП в Украине".

Дуэт Анна-Мария рассказали, что они подавали заявки на многие международные конкурсы, чтобы представлять Украину и кроме "Новой волны", они поедут еще на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале.

Они отметили, что спокойно относятся к критике и даже советовались по поводу своей поездки с Андреем Данилко.

"А совсем недавно общались с Андреем Данилко как раз на эту тему. И он сказал: " Если каждый раз думать, а кто что скажет, то можно в итоге так ничего и не сделать!". И он очень прав в этом. Мы благодарны ему за его советы. Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", - рассказала Мария Опанасюк.

Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Дуэт Анна-Мария (facebook.com/annamariashow)

Девушки признались, что после провала на Нацотборе на Евровидение 2019 в их жизни был трудный период.

"Да, это был очень трудный период в нашей жизни, полный испытаний. Мы поняли, что не все всегда так радужно, не нужно всем безоговорочно доверять. Мы сделали для себя важные выводы и стали сильнее. Но тем не менее, мы благодарны этой ситуации", - рассказали артистки.

Обновлено в 19:16 Отбор участников на "Новую волну" проводили в Москве Дуэт ANNA MARIA, который во время нацотбора на Евровидение 2019 вызвал скандал своей позицией по аннексии Крыма, примет участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" от Украины. "Конкурс транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать красоту украинской песни. Достойно представить страну. Участвует около 15 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена. Мы едем не на российский конкурс, а на международный", - рассказали Анна и Мария Опанасюк. Как сообщали "Комментарии", 2 1февраля финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли ответить на вопрос, "чей Крым?", вместо этого они сказали, что "Украина потеряла Крым". Сестры отказались отвечать на вопрос, отметив, что "Крым - это наша родина". Продолжая увиливать от ответа, одна из певиц сказала, что "на самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым... Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", - сказала одна из сестер.