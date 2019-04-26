  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины
Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:16
· Журналист · Аннексированный Крым
Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины

Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины (5 новостей)

«Конкурс Новая волна состоится в Сочи, Россия, с 24 по 29 августа»

Скандальный дует сестер Анны и Марии Опанасюк, которые не смогли ответить на вопрос журналиста о том, чей Крым, объяснили, почему они едут представлять Украину на конкурс "Новая волна" в Сочи, Россия. Об этом они рассказали в своем интервью для "КП в Украине".

Дуэт Анна-Мария рассказали, что они подавали заявки на многие международные конкурсы, чтобы представлять Украину и кроме "Новой волны", они поедут еще на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале.

Они отметили, что спокойно относятся к критике и даже советовались по поводу своей поездки с Андреем Данилко.

"А совсем недавно общались с Андреем Данилко как раз на эту тему. И он сказал: " Если каждый раз думать, а кто что скажет, то можно в итоге так ничего и не сделать!". И он очень прав в этом. Мы благодарны ему за его советы. Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", - рассказала Мария Опанасюк.

Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд
Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Дуэт Анна-Мария (facebook.com/annamariashow)

Девушки признались, что после провала на Нацотборе на Евровидение 2019 в их жизни был трудный период.

"Да, это был очень трудный период в нашей жизни, полный испытаний. Мы поняли, что не все всегда так радужно, не нужно всем безоговорочно доверять. Мы сделали для себя важные выводы и стали сильнее. Но тем не менее, мы благодарны этой ситуации", - рассказали артистки.

Обновлено в 19:16 Отбор участников на "Новую волну" проводили в Москве Дуэт ANNA MARIA, который во время нацотбора на Евровидение 2019 вызвал скандал своей позицией по аннексии Крыма, примет участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" от Украины. "Конкурс транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать красоту украинской песни. Достойно представить страну. Участвует около 15 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена. Мы едем не на российский конкурс, а на международный", - рассказали Анна и Мария Опанасюк. Как сообщали "Комментарии", 2 1февраля финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли ответить на вопрос, "чей Крым?", вместо этого они сказали, что "Украина потеряла Крым". Сестры отказались отвечать на вопрос, отметив, что "Крым - это наша родина". Продолжая увиливать от ответа, одна из певиц сказала, что "на самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым... Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", - сказала одна из сестер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины»
Фото Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины
Фото Не все так радужно: дуэт Анна-Мария объяснили, почему едут на "Новую волну"
Фото Скандальный дуэт Anna Maria собрался в Сочи на конкурс "Новая волна"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.04.19, 13:45 Конкурс "Новая волна" состоится в Сочи, Россия, с 24 по 29 августа.
Факты Факты  ·  26.04.19, 16:09 Они вместе с еще одним исполнителем примут участие в «Новой волне» в Сочи
Комментарии Комментарии  ·  26.04.19, 19:16 Отбор участников на "Новую волну" проводили в Москве Дуэт ANNA MARIA, который во время нацотбора на Евровидение 2019 вызвал скандал своей позицией по аннексии Крыма, примет участие в конкурсе молодых…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
На России горит завод с ядерными ракетами

На России горит завод с ядерными ракетами
Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на &quot;Новую волну&quot; от Украины

Скандальный дуэт ANNA MARIA собрался на "Новую волну" от Украины
На улице Борщаговской 2 – 12 мая ограничат движение

На улице Борщаговской 2 – 12 мая ограничат движение
СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах

СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах
В архиве нашли продолжение книги Заводной апельсин

В архиве нашли продолжение книги Заводной апельсин
Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике

Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по…
Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая

Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая
Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры

Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гороскоп на 27 апреля 2019 года: у кого будет хороший выходной

Гороскоп на 27 апреля 2019 года: у кого будет хороший…
Светлана Лобода рассказала о неприятностях в Прибалтике

Светлана Лобода рассказала о неприятностях в Прибалтике
Жители Донецка сами не знают чего они хотят

Жители Донецка сами не знают чего они хотят
СМИ выложили фотодоказательство, что Меган Маркл родила

СМИ выложили фотодоказательство, что Меган Маркл родила
У института химии в Киеве грузовик снес легковушку

У института химии в Киеве грузовик снес легковушку
Украина с июне может получить транш МВФ

Украина с июне может получить транш МВФ
Полиция надела электронный браслет на экс-нардепа Крючкова

Полиция надела электронный браслет на экс-нардепа Крючкова
В РФ горит оборонный завод - площадь пожара 24 тысячи кв.метров

В РФ горит оборонный завод - площадь пожара 24 тысячи…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.