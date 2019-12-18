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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:59
· Суд · Антисемитизм
Скандальный консул в Гамбурге через суд восстановился в должности и получил 230 тыс грн

Скандальный консул в Гамбурге через суд восстановился в должности и получил 230 тыс грн (5 новостей)

«МИД Украины 17 декабря подал кассационную жалобу в Верховный суд Украины»

Шестой апелляционный административный суд восстановил в должности скандального консула Генконсульства Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца. Украинское Министерство иностранных дел с таким решением суда не согласно, однако было вынужденно его выполнить.

Как сообщает пресс служба МИД Украины, Марущинец вернулся на дипломатическую службу 9 декабря. Кроме того, согласно решению суда, ему выплатили более 230 тысяч гривен – это сумма среднего заработка за время вынужденного прогула.

В то же время в МИД подчеркнули, что они продолжают считать действия и публичные высказывания Марущинца "несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины".

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле, – добавили в ведомстве.

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Что известно про Василия Марущинца и почему он попал в скандал

В мая 2018 года появилась информация, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал в соцсетях публикации антисемитского характера. В частности, скандально известный блогер Анатолий Шарий сообщил, что дипломат разместил в своем Facebook следующие публикации: "Жиды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи жидов", "Бабий Яр. Не евреи в 1941 году, а украинцы 1918-1941 здесь убиты "и другие.

Из-за этого в украинском МИДе открыли дисциплинарное производство. Во время этого дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций. В итоге его уволили за нарушение присяги государственного служащего.

Впоследствии Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Правда, суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение генконсула. Впрочем, Марущинец повторно обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде.

Обновлено в 09:27 Как сообщает пресс служба МИД Украины, Марущинец вернулся на дипломатическую службу 9 декабря. Кроме того, согласно решению суда, ему выплатили более 230 тысяч гривен – это сумма среднего заработка за время вынужденного прогула.

Обновлено в 10:59 МИД Украины 17 декабря подал кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  18.12.19, 04:57 В министерстве пояснили, что не поддерживают публикаций дипломата, но обязаны исполнять судебное решение.
Униан Униан  ·  18.12.19, 06:27 Суд обязал МИД Украины восстановить Василия Марущинца на его должности и выплатить сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.
Украинская правда Украинская правда  ·  18.12.19, 08:18 Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец, который был уволен из-за антисемитского скандал, через суд восстановился в должности и получил более 230 000 гривен компенсации.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.12.19, 10:59 МИД Украины 17 декабря подал кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
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