Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень

В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста. Соединяет он два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского мэра Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

Протяженность моста составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Его ширина отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

На открытии моста присутствовали мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, а также сотни жителей столицы и гостей города. Виталий и Владимир Кличко на открытии пешеходно-велосипедного моста в Киеве // Фото: 24 канал

Стекло моста удерживает нагрузку более 1 тысячи кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов, – сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

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Братья Кличко попрыгали по новому стеклянному мосту в Киеве//Фото: 24 канал

Открытие пешеходно-велосипедного моста в Киеве​//Фото: 24 канал

На открытие моста в Киеве пришли сотни людей // Фото: 24 канал

Смотрите трансляцию с открытия моста:

По словам мэра Киева, мост должен стать приманкой для жителей столицы и особенно для туристов, чтобы они могли гулять по Киеву и любоваться Днепром, ведь с этого моста будет открываться красивый вид на реку. Этот мост также является Wi-Fi-зоной.

Заметим, что киевским активистам не очень нравилась идея построить мост, ведь вокруг – историко охранная территория, а рядом – София Киевская. Кроме того, Минкульт со ссылкой на рекомендации ЮНЕСКО, под чьей охраной собственно и находится София Киевская, обращался в КГГА, чтобы там прекратили строительство. В Горгосадминистрации Киева ответили, что София располагается за 800 метров и что, мол, ей ничего не может угрожать.

Обновлено в 22:18 Решение трибунала ООН

Обновлено в 23:01 Длина моста составила 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Высота двух центральных опор моста - 22 и 32 метра.