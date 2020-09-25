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Сколько украинцев хотели бы быть депутатами - опрос

Сколько украинцев хотели бы быть депутатами - опрос (3 новости)

«Президентом Украины хотели бы стать 5% украинский, свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.     Согласно опросу, значительная часть опрошенных не…»

5% украинцев хотели бы стать президентом Украины.

9% - депутатами Верховной Рады, свидетельствуют результаты второй волны опроса социологической группы "Рейтинг", проведенной с 19 по 22 сентября.

45% опрошенных не против участвовать в политической и общественной жизни своего региона. Но они не хотят быть депутатами местных советов.

13% респондентов хотели бы быть депутатами местного совета, 9% - депутатами парламента, 7% - главой города или села, 5% - президентом страны.

83% граждан хотят выбирать не только депутатов или мэров, но и голову области. 71% хочет выбирать местных судей, 68% - прокуроров. 57% поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти. 30% против этого.

50% опрошенных считают, что контролем за деятельностью новоизбранной местной власти должны заниматься граждане. Общественным организациям, центральной и местной власти, правоохранительным органам в вопросе контроля доверяют от 5% до 14% опрошенных.

Более 70% украинцев хотели бы, чтобы их дети и внуки остались жить в нашей стране. В то же время они в дальнейшем имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом, свидетельствует опрос группы "Рейтинг".

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Фото Сколько украинцев хотели бы быть депутатами - опрос
Фото Опрос: 5% украинцев хотели бы стать президентом, 9% - нардепом
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.09.20, 11:09 Президентом Украины хотели бы стать 5% украинский, свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.     Согласно опросу, значительная часть опрошенных не против участвовать в политической и общественной…
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