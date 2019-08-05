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Сколько зарабатывает и чем владеет новый командующий Объединенных сил

Сколько зарабатывает и чем владеет новый командующий Объединенных сил (3 новости)

«Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и более 300 000 гривен кредита. Об этом УНН…»

Назначенный президентом Владимиром Зеленским новый командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и земельный участок в Черниговской области. Квартиру и почти 300 тысяч гривен кредитов в разных банках имеет его жена.

Имущество и семья

Информацию об этом можно узнать из деклараций о доходах, размещенных в сети в публичном доступе. Интересно, что кредиты жены Кравченко в декларации за 2017 год не значатся, а в декларации за 2018 – уже есть.

Из деклараций можно узнать также, что жена Владимира Кравченко (Любовь Кравченко) работает в военной части, получила зарплату за 2018 год в более чем 104 тысячи гривен. В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове.

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Сам Владимир Кравченко квартиры в собственности не имеет, но имеет почти гектар земли в селе Вознесенское (Черниговская область), приобретенный в 2017 году, и представительский Mersedes Benz, но 1998 года выпуска. Генерал-лейтенант задекларировал зарплату в размере более 455 тысяч гривен.

Также известно о двух сыновьях Кравченко – Игоре и Александре.

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Служба в ВСУ

Открытой информации о Кравченко – мало. Известно, что Владимир Анатольевич Кравченко был начальником оперативного командования "Север" с центром в Чернигове с 2017 года. До этого работал заместителем начальника штаба в том же ОК. Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко.

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Страницы в Википедии генерал-лейтенант не имеет. Не удалось идентифицировать его и в социальных сетях. По состоянию на конец 5 августа (именно в этот день Зеленский назначил Кравченко командующим ООС) на официальной странице Операции объединенных сил информации о новом командующем не публиковали.

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УНН УНН  ·  05.08.19, 22:20 Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и более 300 000 гривен кредита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию Краченко.Так, в…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 22:59 Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и более 300 000 гривен кредита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию Краченко. Так, в декларации…
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