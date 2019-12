Скончалась автор песни для сериала "Друзья" Алли Уиллис

Известная автор песен Алли Уиллис, которая написала саундтрек к сериалу "Друзья", скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти стала остановка сердца. Уиллис было 72 года. Уиллис написала музыку для песни I’ll Be There for You в исполнении группы The Rembrandts, которая была использована в качестве вступительной композиции в культовом ситкоме "Друзья". Она также работала с группой Earth, Wind & Fire, для которой написала песню September.

Отметим, Уиллис получила две премии "Грэмми" за работу над музыкой в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз" и мюзикле "Цветы лиловые полей".

https://youtu.be/q-9kPks0IfE

Обновлено в 17:17 Что интересно, в 2018 году Алли Уиллис попала в Зал Славы авторов песен. Также композитор прославилась благодаря сотрудничеству с группой Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys и The Pointer Sisters.