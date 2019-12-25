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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:17
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Скончалась автор песни для сериала "Друзья" Алли Уиллис

Скончалась автор песни для сериала "Друзья" Алли Уиллис (6 новостей)

«Причиной смерти стала остановка сердца»

Известная автор песен Алли Уиллис, которая написала саундтрек к сериалу "Друзья", скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти стала остановка сердца. Уиллис было 72 года. Уиллис написала музыку для песни I’ll Be There for You в исполнении группы The Rembrandts, которая была использована в качестве вступительной композиции в культовом ситкоме "Друзья". Она также работала с группой Earth, Wind & Fire, для которой написала песню September.

Отметим, Уиллис получила две премии "Грэмми" за работу над музыкой в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз" и мюзикле "Цветы лиловые полей". 

https://youtu.be/q-9kPks0IfE

Сериал
Сериал "Звездный путь: Пикар" с Патриком Стюартом продлили на…

https://youtu.be/Gs069dndIYk

Обновлено в 14:49 Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает партнер Аллии Уиллис Пруденс Фентон, пишет Variety. Причиной смерти назвали остановку сердца. Пружденс Фентон считает...

Обновлено в 17:17 Что интересно, в 2018 году Алли Уиллис попала в Зал Славы авторов песен. Также композитор прославилась благодаря сотрудничеству с группой Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys и The Pointer Sisters.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  25.12.19, 12:03 Уиллис скончалась в возрасте 72 лет от остановки сердца.
УНН УНН  ·  25.12.19, 13:19 Уиллис является автором I’ll Be There for You, главной музыкальной темы из сериала “Друзья” (1994-2004). Она дважды становилась лауреатом премии Grammy — в 2016…
ТСН ТСН  ·  25.12.19, 14:18 Причиной смерти стала остановка сердца.
Главред Главред  ·  25.12.19, 14:49 Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает партнер Аллии Уиллис Пруденс Фентон, пишет Variety. Причиной смерти назвали остановку сердца. Пружденс Фентон считает...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.12.19, 17:17 В США умерла композитор, лауреат премии "Грэмми" и номинантка "Эмми" Алли Уиллис, которая известна созданием песни "Iʼll Be There for You" для сериала "Друзья". Причиной смерти в 73 года стала остановка…
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