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Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР (7 новостей)

«Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана Ричард Лугар скончался в воскресенье на 88-м году жизни,»

На 88 году жизни скончался американский экс-сенатор от штата Индиана – республиканец Ричард Лугар. Причиной смерти стало осложнение старой болезни, которой страдал политик – хроническая полинейропатия, которая поражает периферийную нервную систему.

Ричард Лугар вместе с другим сенатором – демократом Сэмом Нанна – создал программу для стран бывшего Советского Союза по утилизации ядерного оружия. Называлась она "Программа совместного уменьшения угрозы", или сокращенно "Программа Нанна-Лугара".

Было еще и третье – официальное – название "Акт 1991 года о сокращении советской ядерной угрозы". Потому что в США тогда остерегались, что ядерное оружие из экс-союзных стран попадет в руки террористов. Так Штаты начали оказывать помощь странам СНГ, в частности Украине, Беларуси, Казахстану, по утилизации снятого с вооружения ядерного, химического и бактериологического оружия.

Для этого в 1992 году Конгресс США выделил 400 миллионов долларов. Позже деньги на ядерное разоружение стали предоставлять ежегодно. До 2012 года американские власти потратили на это 8,8 миллиардов долларов.

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Лугар был уважаемым американским политиком. В 1996 году даже баллотировался в президенты США. Позже стал Председателем комитета сената США по иностранным делам.

Известен сенатор был и своим крепким здоровьем. В свои 70 лет он еженедельно пробегал 25 километров.

Ричард Лугар // NPR

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.04.19, 23:31 Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана Ричард Лугар скончался в воскресенье на 88-м году жизни,
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