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УНН УНН · · Обновлено в 23:11
· СБУ · Информационная безопасность
Скончался основатель Департамента контрразведки СБУ Хлевицкий

Скончался основатель Департамента контрразведки СБУ Хлевицкий (6 новостей)

«Деятельность Виталия Борисовича отмечена высокими государственными и ведомственными наградами»

Сегодня на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ на официальной странице в Facebook.

Как отметили в СБУ, Хлевицкий был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях.

"... начатое им дело и в дальнейшем будет оставаться одним из составляющих обеспечения безопасности Украины! Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении

Справка: Хлевицкий Виталий Борисович родился 24 июня 1968 года в Ужгороде Закарпатской области.

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В 1990 году он окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". После вуза в декабре 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах СССР и ВС Украины. Затем, до апреля 2014 года, занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате Службы безопасности Украины.

В 1998 году он получил второе высшее образование с квалификацией "юрист - правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета. Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.

Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами.

Обновлено в 21:56 Как отметили в СБУ, Хлевицкий был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях.

Обновлено в 23:11 Деятельность Виталия Борисовича отмечена высокими государственными и ведомственными наградами

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 20:39 Сегодня, 8 августа, на 52-м году жизни умер основатель департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий. Об этом сообщается в Facebook…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 20:45 Основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий умер на 52-м году жизни.
Прямий Прямий  ·  08.08.19, 21:11 Основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается на странице Службы безопасности…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.19, 21:17 На 52-м году жизни скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий. Он одним из первых предсказал важность…
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Факты Факты  ·  08.08.19, 23:11 Деятельность Виталия Борисовича отмечена высокими государственными и ведомственными наградами
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