Скончался основатель Департамента контрразведки СБУ Хлевицкий

Сегодня на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ на официальной странице в Facebook.

Как отметили в СБУ, Хлевицкий был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях.

"... начатое им дело и в дальнейшем будет оставаться одним из составляющих обеспечения безопасности Украины! Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении

Справка: Хлевицкий Виталий Борисович родился 24 июня 1968 года в Ужгороде Закарпатской области.

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В 1990 году он окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". После вуза в декабре 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах СССР и ВС Украины. Затем, до апреля 2014 года, занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате Службы безопасности Украины.

В 1998 году он получил второе высшее образование с квалификацией "юрист - правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета. Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.

Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами.

Обновлено в 21:56 Как отметили в СБУ, Хлевицкий был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях.

Обновлено в 23:11 Деятельность Виталия Борисовича отмечена высокими государственными и ведомственными наградами