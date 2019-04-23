Скончался великий герцог Люксембурга Жан

Великий герцог Люксембурга Анри объявил во вторник, 23 апреля, о кончине своего отца - великого герцога Жана, в возрасте 98 лет."С большой печалью сообщаю вам о кончине моего любимого отца, его королевского высочества великого герцога Жана, который покинул нас в мире, окруженный любовью своей семьи", - написал герцог Анри.Председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер написал в своем "Твиттере": "Его королевское высочество великий герцог Жан всегда был близок к люксембуржцам, которые сегодня едины в своей печали.

Его кончина - большая потеря для Великого Герцогства и для Европы".Свои соболезнования выразил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, упомянувший о тесных связях двух соседних стран.Великий герцог Люксембурга Жан был представителем Пармских Бурбонов. Он старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской.В ноябре 1942 года вступил в британскую армию. В 1944 году участвовал в Нормандской операции.Жан сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года. 7 октября 2000 года Жан отрекся от престола в пользу своего сына Анри.

Обновлено в 12:32 Умер великий герцог Люксембургский Жан, который управлял герцогством более трёх с половиной десятилетий.

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Обновлено в 12:40 Председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер написал в своем твиттере: "Его королевское высочество великий герцог Жан всегда был близок к люксембуржцам, которые сегодня едины в своей печали. Его кончина - большая потеря для Великого Герцогства и для Европы".