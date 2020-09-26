Скорее всего разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран (5 новостей) «Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю»

Военный самолет Ан-26 в Чугуеве скорее всего зацепился крылом за землю. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран журналистам на месте катастрофы, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сообщил Андрей Таран.

По словам Министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - сообщил он.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не сам двигатель, а один из...

Обновлено в 11:06 Предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Андрей Таран. «Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю», — цитирует Тарана пресс-служба Министерства обороны. «Все шло по плану, самолет…

Обновлено в 11:39 Как сообщалось, утром 26 сентября спасатели нашли тело еще одного курсанта, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом.