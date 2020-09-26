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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:39
Скорее всего разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Скорее всего разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран (5 новостей)

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю»

Военный самолет Ан-26 в Чугуеве скорее всего зацепился крылом за землю. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран журналистам на месте катастрофы, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сообщил Андрей Таран.

По словам Министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - сообщил он.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не сам двигатель, а один из...

Обновлено в 11:06 Предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Андрей Таран. «Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю», — цитирует Тарана пресс-служба Министерства обороны. «Все шло по плану, самолет…

Обновлено в 11:39 Как сообщалось, утром 26 сентября спасатели нашли тело еще одного курсанта, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 10:37 Предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Андрей Таран.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 11:01 Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.
Капитал Капитал  ·  26.09.20, 11:06 Предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Андрей Таран. «Предварительный…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.09.20, 11:39 Глава Министерства обороны Андрей Таран заявил, что предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, "зацепился крылом за землю". Об этом…
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