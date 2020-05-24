Скостили почти миллиард: одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки

Одесский стадион "Черноморец" удалось продать на аукционе с 17 попытки. Об этом сообщает Думская со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов. По данным издания, стадион продали иностранной компании за 193 млн гривен. Торги состоялись 22 мая. В то же время, по данным программы про футбол Tatotake, стадион купила американская компания за 139 млн грн. Она уже якобы внесла 10% от суммы. Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за 16 проведенных с того времени аукционов покупатель так и не нашелся, а цена комплекса упала почти на миллиард гривен. Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом. Как ранее сообщал Фокус: Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приобрел на "голландском" аукционе за 306,3 млн грн здание головного офиса ...

Обновлено в 13:57 Стадион Черноморца сумели продать. У клуба могут быть проблемы.

Обновлено в 14:30 Стартовая цена составила 139 млн 895 тыс. грн на 89 млн меньше, чем во время 16-х торгов, которые безрезультатно прошли 13 мая.