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Фокус Фокус · · Обновлено в 14:30
· Стадион
Скостили почти миллиард: одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки

Скостили почти миллиард: одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки (5 новостей)

«Стадион Черноморца сумели продать. У клуба могут быть проблемы»

Одесский стадион "Черноморец" удалось продать на аукционе с 17 попытки. Об этом сообщает Думская со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов. По данным издания, стадион продали иностранной компании за 193 млн гривен. Торги состоялись 22 мая. В то же время, по данным программы про футбол Tatotake, стадион купила американская компания за 139 млн грн. Она уже якобы внесла 10% от суммы. Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за 16 проведенных с того времени аукционов покупатель так и не нашелся, а цена комплекса упала почти на миллиард гривен. Кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом. Как ранее сообщал Фокус: Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приобрел на "голландском" аукционе за 306,3 млн грн здание головного офиса ...

Обновлено в 13:57 Стадион Черноморца сумели продать. У клуба могут быть проблемы.

Обновлено в 14:30 Стартовая цена составила 139 млн 895 тыс. грн на 89 млн меньше, чем во время 16-х торгов, которые безрезультатно прошли 13 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Скостили почти миллиард: одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки»
Фото Скостили почти миллиард: одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки
Фото Одесский стадион Черноморец продали с семнадцатой попытки
Фото Стадион Черноморца сумели продать с 17-й попытки
Фото Одесский стадион "Черноморец" продали с 17-й попытки
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 12:32 Одесский стадион Черноморец продали на аукционе за 193 млн гривен. Эту информацию Думской подтвердили в Фонде гарантирования вкладов физлиц. Имущественный комплекс приобрела иностранная компания (по некоторым…
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 13:57 Стадион Черноморца сумели продать. У клуба могут быть проблемы.
Гордон Гордон  ·  24.05.20, 14:30 По сравнению со стартовой ценой покупатель заплатил за стадион в Одессе почти на 1 млрд грн меньше. Арена была одним из активов обанкротившегося "Имэксбанка".На аукционе по продаже одесского стадиона…
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