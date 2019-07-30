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Скрываясь от погони водитель врезался столб в Чернигове

Скрываясь от погони водитель врезался столб в Чернигове (3 новости)

«В Чернигове пьяный водитель авто при попытке скрыться от патрульных врезался в бетонный забор. Видео погони во вторник, 30 июля,…»

В Чернигове пьяный водитель авто при попытке скрыться от патрульных врезался в бетонный забор. Видео погони во вторник, 30 июля, опубликовала пресс-служба полиции области.

Отмечается, что накануне днем патрульные получили ориентировку на автомобиль ВАЗ – 21099. Полицейские заметили легковушку на улице Курской и пытались остановить водителя, обратившись к нему с помощью громкоговорителя. Также копы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену.

"Водитель не остановился, а начал ехать с большей скоростью. В надежде скрыться от инспекторов, мужчина заехал на дворовую территорию переулке Минского. Возможно, он и дальше бы продолжал движение, но его авто остановил бетонный забор", – отметили в полиции.

В крове водителя нашли 3,62 промилле алкоголя. Несмотря на ДТП, мужчина от медицинской помощи отказался. На него патрульные составили три административных протокола.

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Ранее под Киевом полиция с погоней задержала вооруженного мужчину. Водитель нарушил правила дорожного движения, а также проигнорировал требования полицейских об остановке.

А в Одессе водитель, пытаясь уйти от погони, сбил людей и погиб, въехав в дерево.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Скрываясь от погони водитель врезался столб в Чернигове»
Фото Скрываясь от погони водитель врезался столб в Чернигове
Фото Скрываясь от погони водитель врезался в столб в Чернигове
Фото Пьяный водитель, скрываясь от погони копов, протаранил бетонный забор в Чернигове
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Голос.UA Голос.UA  ·  30.07.19, 15:00 В Чернигове пьяный водитель авто при попытке скрыться от патрульных врезался в бетонный забор. Видео погони во вторник, 30 июля, опубликовала пресс-служба полиции области, передает Корреспондент. Отмечается,…
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