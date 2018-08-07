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«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов (22 новости и 2 видео)

«Киевский клуб упустил выездную победу»

Стали известны стартовые составы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и пражской "Славией".

В основе киевлян выйдет полузащитник Денис Гармаш, который в прошлой игре с "Шахтером" (1:0) усилил команду только во втором тайме. В другом тренерский штаб "Динамо" во главе с Александром Хацкевичем выставил тот же состав, который одержал победу в поединке с "горняками".

Команды сыграют в Праге на стадионе "Эден", который принимал Суперкубок Европы 2013 года "Бавария" – "Челси" (5:4 по пен.). Составы Славии и Динамо на матч Лиги Европы

Славия: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Боржил – Гушбауер, Соучек – Стох, Сикора, Змргал – Шкода (к);

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Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльський – Вербич, Беседин, Циганков.

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Обновлено в 23:56 Украинские футболисты едва не пострадали в Чехии

Обновлено в 00:59 Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич заявил о том, что в начале матча квалификации Лиги Чемпионов с пражской Славией голкипера Дениса Бойко укусила оса.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов»
Фото "Славия" - "Динамо": стартовые составы на матч квалификации ЛЧ
Фото «Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Фото Футбол: Славия – Динамо 0:0. Онлайн
Фото Онлайн-видеотрансляция Славия - Динамо - 0:0: квалификация Лиги чемпионов
Фото "Динамо" не удержало победу над "Славией" в первом выездном матче квалификации ЛЧ
Фото "Динамо" упустило победу над "Славией" в матче Лиги чемпионов
Фото Хацкевич прокомментировал ничью "Динамо" в игре со "Славией"
Фото Как "Динамо" поделило очки со "Славией" - видео
Фото Динамо упустило победу над Славией в Праге
Фото Вратаря "Динамо" Бойко во время матча со "Славией" укусила оса
Фото Киевское "Динамо" в ничью сыграло со "Славией" в отборе Лиги чемпионов
Фото Голкипера Динамо в матче со Славией ужалила оса
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.18, 20:29 Во вторник, 7 августа, киевское Динамо начнет свой еврокубковый сезон. Славия примет киевское Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в Праге на Эден Арене. Если Динамо Киев пройдет Славию…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.08.18, 22:32 Киевский клуб упустил выездную победу.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.18, 22:36 Киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 с пражской "Славией" на выезде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 22:36 Киевское "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов на выезде сыграло вничью 1:1 с пражской "Славией".
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 22:43 Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Праге на "Эден Арене" завершился со счетом 1:1.
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.18, 22:59 В стартовом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" в Праге сыграло вничью с местной "Славией" Подопечные Александра Хацкевича могли отличиться уже в дебюте - шикарный шанс получил Беседин,…
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Обозреватель Обозреватель  ·  07.08.18, 23:56 Украинские футболисты едва не пострадали в Чехии
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 00:59 Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич заявил о том, что в начале матча квалификации Лиги Чемпионов с пражской Славией голкипера Дениса Бойко укусила оса.
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