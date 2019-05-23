Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начнется в пятницу, 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента Украины. Об этом во время брифинга заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, трансляцию вел "112 Украина".

"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после опубликования в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов и, согласно закону Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК какого-либо решения о его начале", - заявила Слипачук.

Обновлено в 14:22 В Украине нет законодательных оснований для того, чтобы остановить уже начавшийся избирательный процесс, заявила на брифинге в Киеве 23 мая глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает корреспондент "ГОРДОН".

Всемирный банк призвал украинскую власть сохранить сотрудничество с МВФ

Обновлено в 15:14 Строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає телеканал Еспресo. #Еспресо #Тетяна_Сліпачук #ЦВК #вибори #закупівлі Telegram - https://t.me/espresotb