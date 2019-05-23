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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:14
Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс

Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс (9 новостей)

«Официально жалобы не зарегистрированы, отметила Слипачук»

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начнется в пятницу, 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента Украины. Об этом во время брифинга заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, трансляцию вел "112 Украина". 

"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после опубликования в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов и, согласно закону Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК какого-либо решения о его начале", - заявила Слипачук. 

Обновлено в 14:22 В Украине нет законодательных оснований для того, чтобы остановить уже начавшийся избирательный процесс, заявила на брифинге в Киеве 23 мая глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает корреспондент "ГОРДОН".

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Обновлено в 15:14 Строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає телеканал Еспресo. #Еспресо #Тетяна_Сліпачук #ЦВК #вибори #закупівлі Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс»
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Фото ЦИК об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады: Избирательный процесс необратим
Фото Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая, - ЦИК
Фото Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс
Фото Глава ЦИК об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады: Избирательный процесс необратим
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ТСН ТСН  ·  23.05.19, 13:03 Официально жалобы не зарегистрированы, отметила Слипачук.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 13:04 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 13:08 Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая. Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 13:25 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.19, 13:29 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.19, 14:14 Процес дострокових виборів до Верховної Ради починається 24 травня 2019 року. Про це заявила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає телеканал Еспресо. #Еспресо #Тетяна_Сліпачук #вибори #виборчий_процес…
Гордон Гордон  ·  23.05.19, 14:22 По словам главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук, для остановки избирательного процесса нет оснований согласно законодательству Украины. В соответствии с указом президента Украины…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.19, 15:14 Строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає телеканал Еспресo. #Еспресо #Тетяна_Сліпачук…
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