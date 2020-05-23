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Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича і Тимошенко, – Голос Америки

Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича і Тимошенко, – Голос Америки (3 новости)

«Прес-конференція Зеленського привернула увагу журналістів не лише коментарями щодо п’ятого президента»

Коментарі президента України Володимира Зеленського щодо можливості вироку експрезиденту Петру Порошенку нагадали журналістам західних видань Віктора Януковича. Про це йдеться у матеріалі "Голосу Америки".

Як відомо, у ході прес-конференції з нагоди річниці президентської каденції Володимир Зеленський відзначив: "Що стосується вироку пану Порошенку – я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду".

"Ви бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків", – заявив президент України.

Слова президента щодо Петра Порошенка привернули увагу журналістів західних видань, нагадавши деяким Януковича.

"Важко не згадати Януковича, який подібним чином говорив про Тимошенко", – твітує Джеймс Марсон з видання The Wall Street Journal.

"Зеленський звучав трошки як Янукович", – відзначив щодо коментаря президента про Порошенка журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича і Тимошенко, – Голос Америки»
Фото Слова Зеленского о Порошенко напомнили времена Януковича - СМИ
Фото Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича і Тимошенко, – Голос Америки
Фото "Голос Америки": Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича
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