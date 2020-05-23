Слова Зеленського про Порошенка нагадали західним журналістам про Януковича і Тимошенко, – Голос Америки

Коментарі президента України Володимира Зеленського щодо можливості вироку експрезиденту Петру Порошенку нагадали журналістам західних видань Віктора Януковича. Про це йдеться у матеріалі "Голосу Америки".
Як відомо, у ході прес-конференції з нагоди річниці президентської каденції Володимир Зеленський відзначив: "Що стосується вироку пану Порошенку – я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду".
"Ви бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків", – заявив президент України.
Слова президента щодо Петра Порошенка привернули увагу журналістів західних видань, нагадавши деяким Януковича.
"Важко не згадати Януковича, який подібним чином говорив про Тимошенко", – твітує Джеймс Марсон з видання The Wall Street Journal.
"Зеленський звучав трошки як Янукович", – відзначив щодо коментаря президента про Порошенка журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер....