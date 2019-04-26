Словакия прекратила транзит российской нефти (3 новости) «Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное…»

Украинская компания "Укртранснафта" 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба"). Все потому, что российская нефть некачественная, потому что имеет слишком высокое содержание хлора.

Ранее Польша сообщила об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнение обязанностей по соглашению о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины.

Кроме этого, "Укртранснафта" вынуждена была приостановить транзит также в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия). Еще одна причина – отсутствие свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

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Словакия тоже присоединилась к странам, которые отказались осуществлять транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Информацию подтвердила компания Transpetrol, которая использует нефтепровод в Словакии.

Транзит приостановили по просьбе завода Slovnaft, который отказался принимать нефть, так как она содержит органический хлор. Загрязненные запасы нефти могут навредить заводу.

Ранее Беларусь заявила, что может полностью остановить нефтепровод "Дружба" из-за прекращения транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозы полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".