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Словенія вводить карантин для туристів

Словенія вводить карантин для туристів (5 новостей)

«Однако власти допустили некоторые исключения»

Правительство Словении приняло решение ввести 14-дневный карантин для туристов, прибывающих из стран Евросоюза и третьих стран. Однако власти допустили некоторые исключения.

Об этом сообщает Total Slovenia News.

Требование обязательной изоляции не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране.

Также исключение действует на ряд граждан стран ЕС. Среди них лица, которые ездят на работу в Словению, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют забронировано жилье или собственная недвижимость на территории Словении.

Также среди исключений - граждане стран, которые имеют право свободного въезда в Словению. Для этого правительство составляет специальный список стран на основе оценки Национального института общественного здоровья (NIJZ) по эпидемиологической ситуации и сообщения Министерства внутренних дел о двусторонних технические соглашения с отдельными странами. Пока в этот перечень включена только Хо...

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Подробности Подробности  ·  26.05.20, 17:54 Однако власти допустили некоторые исключения
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 17:57 Уряд Словенії прийняв рішення ввести 14-денний карантин для туристів, які прибувають з країн ЄС і третіх країн
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 18:06 В то время, как в Дании разрешили въезд на территорию для тех, у кого в стране живет любимый человек, Словения объявила обязательную двухнедельную обсервацию для прибывших туристов из стран Евросоюза…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.05.20, 18:31 Куба анонсировала открытие курортов для зарубежных туристов, которых не будут отправлять на обязательный карантин для въезжающих в страну. Об этом сообщил советник по туризму посольства республики в РФ…
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