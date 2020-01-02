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"Слуга народа" хочет оставить для голосования в Раде только четверг

"Слуга народа" хочет оставить для голосования в Раде только четверг (6 новостей)

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры №2691, которым предлагается голосовать за законопроекты только в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины в Facebook.

Так, авторами законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры является ряд народных депутатов от "Слуги народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамия.

Документом, в частности, предлагается:

• усовершенствовать законодательную процедуру, перенеся голосования за законопроекты на четверг во время недель с пленарными заседаниями;

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…
Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

• обсуждение законопроектов будет проводиться во вторник и среду;

• в четверг - голосовать за предварительно поддержанные предложения и поправки к законопроектам;

• в пятницу установить точное время для вопросов к правительству, а также обсуждение законопроектов в первом чтении и выступлений народных депутатов;

• включать в повестку дня законопроекты, определенные Президентом как неотложные, без голосования;

• установить, что альтернативный законопроект к определенному как неотложный может быть внесен не позднее чем в 7-дневный срок после дня предоставления народным депутатам такого законопроекта.

Сейчас законопроект прорабатывается в комитете.

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РБК Украина РБК Украина  ·  02.01.20, 16:08 В Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект №2691 внесли в парламент руководитель…
Капитал Капитал  ·  02.01.20, 16:18 В Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект № 2691…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.01.20, 16:49 В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают голосовать на пленарной неделе только в четверг. На обсуждение проектов законов планируют оставить вторник и среду. Соответствующий…
Подробности Подробности  ·  02.01.20, 17:13 В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента
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Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.20, 18:52 В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об изменениях в Регламент парламента. Законопроектом предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Соответствующий документ №2691…
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